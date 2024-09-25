Елена Костылева прыгнула три четверных в произвольной программе на турнире памяти Гринькова

Елена Костылева сделала три четверных прыжка в произвольной программе.

Фигуристка одержала победу на турнире памяти Сергея Гринькова в Москве. Она исполнила в прокате четверной тулуп, четверной сальхов и каскад четверной сальхов – тройной тулуп.

Лидия Плескачева , занявшая в произвольной второе место, прыгнула тройной аксель и четверной сальхов. Судьи отметили недокруты на обоих элементах и поставили отрицательные GOE.

Валерия Лукашова попыталась прыгнуть четверной тулуп и четверной сальхов, но упала с обоих прыжков. Анна Ляшенко упала с тройного акселя.

Арина Калугина прыгнула секвенцию четверной сальхов – двойной аксель, а также сольный четверной сальхов с ошибкой на приземлении.

Валерия Литвинчева и Диана Мильто упали с четверного сальхова, Алиса Юрова не смогла приземлить тройной аксель.