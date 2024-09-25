Режиссер шоу Загитовой: «Если нам удастся подарить праздник детям Курска и Белгорода, отвлечь их от тяжелых будней, это будет большое счастье»

Режиссер шоу Загитовой рассказала о цели подарить праздник детям.

Ранее олимпийская чемпионка Алина Загитова запросила грант в размере 74,8 млн рублей на шоу «Алые паруса», которое планируется провести в Санкт-Петербурге.

«Хочу этим проектом подарить праздник не только выпускникам Санкт-Петербурга, но и школьникам Курска и Белгорода», – отметила фигуристка.

«Мой директ разорвало от хейтеров, которые написали, на что ума хватило...

Чтоб вы знали – детям, подросткам, выпускникам, взрослому населению, животным Курска и Белгорода люди искусства и шоу-бизнеса помогают, в отличие от вас! И если нам удастся подарить праздник детям, удастся отвлечь их от тяжелых будней, это будет большое счастье.

А вам вместо ваших комментариев предлагаю присоединиться к помощи. Может, полезнее будет сделать хоть что-то хорошее в своей жизни...» – написала Светлана Краюшкина в сторис.

Загитова о новом ледовом шоу: «Мы не указали спонсорскую помощь в софинансировании и в следующий раз обязательно исправим этот недочет в оформлении»