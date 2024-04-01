Алиев о том, что выводил Важнову на турнире в Выборге: «Теперь прекрасно понимаю наших тренеров, хочется их прижать поближе к себе»

Фигурист Дмитрий Алиев рассказал, каково было выводить спортсменку на старт.

сопровождал фигуристку из группы Светланы Соколовской Софью Важнову на турнире «Серебряное ожерелье России» в Выборге. Она выиграла соревнования.

«Никакого нового статуса, на самом деле, нет, ни в коем случае не набиваюсь пока что в тренеры, хотя думаю, что предстоит мне еще это. Сейчас это просто знак поддержки и уважения Светлане Владимировне Соколовской.

У нас не так давно произошло событие в виде шоу на нашем катке, и Сонечка осталась кататься на неделю в Питере, готовилась к этому турниру. Тренеры уехали в Москву готовить других ребят, бывает такое, что всем не разорваться.

Я иногда помогал Соне, наблюдал за ее тренировочным процессом, как-то приняли такое совместное решение, я выдвинул свою кандидатуру, сказал: «Давайте я приеду и поддержу, мне все равно делать нечего». С удовольствием приехал поддержать, уверен, что это непросто – выходить одной на лед и кататься.

В тренировочном процессе есть какие-то ключевые моменты, над которыми работают, есть позитивные моменты и отрицательные. Ты хочешь, чтобы эти отрицательные моменты не всплыли во время проката. Стараешься помочь как-то ментально своей энергией, чтоб не появилась ошибка, как в тренировочном процессе. Иногда тренер начинает шататься, потому что переживает те же эмоции, что и спортсмен на льду.

Один раз очень давно, в 2015 году я выводил одну спортсменку, когда Евгений Владимирович ( ) не прилетел в Ниццу. Тогда совершенно иные чувства были. Сейчас был один из первых случаев, мандраж появился, я не понял, что вообще происходит (улыбается).

В целом мне очень понравилось, чуть даже страшнее было, чем выступать, какая-то двойная ответственность, что ли. Теперь я прекрасно понимаю наших тренеров, хочется как-то их прижать поближе к себе, потому что я знаю, что они чувствуют», – сказал Алиев.