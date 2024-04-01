Алиев о том, что выводил Важнову на турнире в Выборге: «Теперь прекрасно понимаю наших тренеров, хочется их прижать поближе к себе»

Теги сборная России мужское катание женское катание Евгений Рукавицын Светлана Соколовская Дмитрий Алиев Софья Важнова Фигурное катание

Фигурист Дмитрий Алиев рассказал, каково было выводить спортсменку на старт.

Алиев сопровождал фигуристку из группы Светланы Соколовской Софью Важнову на турнире «Серебряное ожерелье России» в Выборге. Она выиграла соревнования.

«Никакого нового статуса, на самом деле, нет, ни в коем случае не набиваюсь пока что в тренеры, хотя думаю, что предстоит мне еще это. Сейчас это просто знак поддержки и уважения Светлане Владимировне Соколовской.

У нас не так давно произошло событие в виде шоу на нашем катке, и Сонечка осталась кататься на неделю в Питере, готовилась к этому турниру. Тренеры уехали в Москву готовить других ребят, бывает такое, что всем не разорваться.

Я иногда помогал Соне, наблюдал за ее тренировочным процессом, как-то приняли такое совместное решение, я выдвинул свою кандидатуру, сказал: «Давайте я приеду и поддержу, мне все равно делать нечего». С удовольствием приехал поддержать, уверен, что это непросто – выходить одной на лед и кататься.

В тренировочном процессе есть какие-то ключевые моменты, над которыми работают, есть позитивные моменты и отрицательные. Ты хочешь, чтобы эти отрицательные моменты не всплыли во время проката. Стараешься помочь как-то ментально своей энергией, чтоб не появилась ошибка, как в тренировочном процессе. Иногда тренер начинает шататься, потому что переживает те же эмоции, что и спортсмен на льду.

Один раз очень давно, в 2015 году я выводил одну спортсменку, когда Евгений Владимирович (Рукавицын) не прилетел в Ниццу. Тогда совершенно иные чувства были. Сейчас был один из первых случаев, мандраж появился, я не понял, что вообще происходит (улыбается).

В целом мне очень понравилось, чуть даже страшнее было, чем выступать, какая-то двойная ответственность, что ли. Теперь я прекрасно понимаю наших тренеров, хочется как-то их прижать поближе к себе, потому что я знаю, что они чувствуют», – сказал Алиев.

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