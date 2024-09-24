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Короткая программа Адама Сяо Хим Фа поставлена под песню SOS d’un terrien en détresse из рок-оперы «Стармания»

Стала известна музыка для новой короткой программы Адама Сяо Хим Фа.

Двукратный чемпион Европы будет кататься под песню SOS d’un terrien en détresse в исполнении Грегори Лемаршаля из рок-оперы «Стармания» (автор музыки – Мишель Берже).

Произвольная программа французского фигуриста поставлена под саундтрек к фильму «Дюна».

Постановщик программ – Бенуа Ришо.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ISU
logoсборная Франции
мужское катание
Бенуа Ришо
Адам Сяо Хим Фа
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