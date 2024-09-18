Новая произвольная программа Адама Сяо Хим Фа поставлена под музыку из фильма «Дюна»

Адам Сяо Хим Фа показал тизер новой произвольной программы.

Программа поставлена под саундтрек к фильму «Дюна».

«Рады поделиться хореографией, вдохновленной мощной вселенной «Дюны». Эта программа исследует глубину, драматизм и неподдельные эмоции, переносит на лед мистику пустыни и борьбу за выживание.

Создание этого произведения было невероятным путешествием, и мы воплотили его в жизнь со страстью и силой. Ждем не дождемся, когда вы сможете пережить это приключение вместе с нами!» – говорится в совместном сообщении фигуриста и хореографа Бенуа Ришо.