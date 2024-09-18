Новая произвольная программа Адама Сяо Хим Фа поставлена под музыку из фильма «Дюна»
Адам Сяо Хим Фа показал тизер новой произвольной программы.
Программа поставлена под саундтрек к фильму «Дюна».
«Рады поделиться хореографией, вдохновленной мощной вселенной «Дюны». Эта программа исследует глубину, драматизм и неподдельные эмоции, переносит на лед мистику пустыни и борьбу за выживание.
Создание этого произведения было невероятным путешествием, и мы воплотили его в жизнь со страстью и силой. Ждем не дождемся, когда вы сможете пережить это приключение вместе с нами!» – говорится в совместном сообщении фигуриста и хореографа Бенуа Ришо.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: инстаграм Адама Сяо Хим Фа
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