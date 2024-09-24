Егор Мурашов: «В коньках нахожусь больше, чем в кроссовках. Занимаюсь исключительно хореографией, я не могу вести группу»
Фигурист Егор Мурашов рассказал о своей деятельности хореографа.
«Сколько сейчас занимает по времени деятельность хореографа? Много занимает, много учеников, много фигуристов, с которыми я работаю, я думаю, что в коньках я нахожусь больше, чем в кроссовках.
Занимаюсь исключительно только хореографией, я не могу вести группу. Это скольжение, какие-то фишечки, где-то актерская игра, прыжками я практически не занимаюсь вообще», – сказал Мурашов.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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