Егор Мурашов: «В коньках нахожусь больше, чем в кроссовках. Занимаюсь исключительно хореографией, я не могу вести группу»

Фигурист Егор Мурашов рассказал о своей деятельности хореографа.

«Сколько сейчас занимает по времени деятельность хореографа? Много занимает, много учеников, много фигуристов, с которыми я работаю, я думаю, что в коньках я нахожусь больше, чем в кроссовках.

Занимаюсь исключительно только хореографией, я не могу вести группу. Это скольжение, какие-то фишечки, где-то актерская игра, прыжками я практически не занимаюсь вообще», – сказал Мурашов.