Горбачева о питании: «Могу позволить себе все что угодно, но 80% еды должно приносить пользу организму, а 20% может быть баловством»

Фигуристка Алина Горбачева рассказала, как ей удается контролировать вес.

«В продолжение вчерашней темы питания. Я хочу поделиться своей историей. Может быть, для кого это станет толчком или мотивацией к достижению цели. Потому что вес – очень сложная тема для многих девочек.

Для меня пубертат наступил в тот момент, когда привычное количество еды (2500-3000 ккал в день, я тогда их не считала, это я сделала уже позже) и сладкого стало приводить к постоянному увеличению веса. С декабря 2024 до июня 2024 я поправилась на 5 кг!

Сначала мне было все равно, потом я стала себя стесняться, носила оверсайз и не хотела фотографироваться. Были мысли уйти из спорта, потому что на лед к публике в таком виде выходить я была не готова, худеть привычным детским способом (съел шоколадку, побегал, похудел) уже не получалось.

На помощь пришли тренеры. Мы много разговаривали про внешний вид, про правильное питание, они рассказывали, как лучше спланировать рацион. Я ходила к диетологу/эндокринологу, она объяснила, что в пубертате обмен веществ замедляется на какое-то время и привычный калораж приводит к набору веса.

Разработали с доктором меню. Сначала мне было сложно, но желание быть красивой, иметь красивое подтянутое тело победило. Постепенно я привыкла к новому рациону, стала наедаться маленькими порциями и пропало желание есть сладкое круглосуточно.

В целом я могу позволить себе все что угодно. Я всегда планирую рацион на завтра, исходя из своих пожеланий. Ем то, что хочется. Но есть одно правило: 80% еды должно приносить пользу моему организму, а 20% может быть баловством, которое просто вкусно и не несет в себе питательных веществ.

Сейчас мой вес стабилен, я не считаю калории и знаю на глаз, сколько и чего мне съесть. У меня стало гораздо больше сил и энергии, лучше самочувствие. Девочки, кто хочет «победить пубертат», дерзайте! Все получится!» – написала фигуристка в телеграм-канале.

Алина Горбачева: «Мне часто задают вопрос, как удается оставаться худенькой в переходном возрасте. Секрет простой – правильное питание»