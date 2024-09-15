Софья Федченко: «В начале июля Горбачева получила травму. Вернулась на лед только в середине августа, а прыгать тройные начали в сентябре»

Фигуристка Алина Горбачева получила травму в процессе подготовки к сезону.

Об этом рассказала ее тренер Софья Федченко . Горбачева показала новые короткую и произвольную программы на контрольных прокатах.

– Поскольку стартует новый сезон, то интересно узнать о новых программах Алины. Кто ставил, какие образы выбрали?

– Короткую программу поставил Сергей Комолов. Это была полностью его идея с образом и музыкой. Сергей очень необычно подходит к созданию программ. Сначала выбирает образ, а потом под него ищет музыку.

Постановщик произвольной – Никита Михайлов . Здесь идея принадлежала мне и тренеру Владе Данилкиной. Мы предложили Алине трек «The World Is Not Enough», она посмотрела несколько фильмов из «Бондианы» и сказала, что ей нравится образ девушки Джеймса Бонда.

Второй трек выбирали довольно долго, потому что музыка из «Бонда» популярна в фигурном катании, а повторяться не хотелось. В итоге взяли «Writings On The Wall».

– Как сложилось межсезонье?

– Межсезонье было очень коротким. Мы интенсивно начали в Москве со сборов на своем катке. Работали много над скольжением с Владой Данилкиной и Сергеем Вербило.

В середине июня ездили на две недели к тренеру Сергею Розанову, хорошо поработали над тройным акселем. Вернулись домой, и Алина на первой же тренировке получила травму -- это было в начале июля.

Не стану углубляться в подробности, но хочу дать совет всем юным фигуристам: проверяйте инвентарь перед выходом на лед всегда, даже если вам кажется, что ничего не может произойти. Обидно, когда разболтавшийся шуруп в лезвии перечеркивает всю подготовку к сезону.

На лед Алина вернулась только в середине августа, а прыгать тройные начали уже в сентябре. Так что перерыв был очень длинным. Но мы рады, что сейчас все сложности позади. Все заряжены и настроены на отличный сезон!

– В связи с этими обстоятельства форсировать наработку ультра-си, наверное, не стоит.

– Новая произвольная программа была поставлена под два четверных сальхова, но это до травмы. Как пойдет сезон, загадывать не хочется. Форсировать точно не будем.

Главная задача – получать удовольствие от процесса и радовать зрителей красивыми программами, – сказала Федченко.