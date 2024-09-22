Алина Горбачева: «Мне часто задают вопрос, как удается оставаться худенькой в переходном возрасте. Секрет простой – правильное питание»

Алина Горбачева рассказала, как питается в течение дня.

«Последнее время мне часто задают вопрос, как мне удается оставаться худенькой в переходном возрасте. На самом деле секрет простой – правильное питание. Сегодня покажу вам один из вариантов моего питания.

Завтрак, 8:00 – 30 грамм хлопьев «5 злаков», 15 грамм шоколадного протеина, 200 мл кокосового молока плюс ягоды, банан и орехи. Вкусно, питательно и дает заряд энергии на утреннюю тренировку!

Перекус между специальной физической подготовкой и льдом, 9:15 – 1/2 протеинового батончика.

Второй перекус, 11:30 – 300 грамм арбуза.

Обед, 13:30 – угольная треска, овощи, сыр моцарелла.

Перекус, 15:30 – персик и шоколад без сахара.

Ужин, 18:00 – салат из огурцов и помидоров, заправленный йогуртом, куриная грудка.

Пастила без сахара и орешки в течение дня в любое время, когда захочется пожевать», – написала фигуристка в телеграм-канале.

«Без тренировок 1200 [калорий], с тренировками 1500-2000, смотря какая интенсивность. Но сейчас я не считаю калории, делаю это только когда нужно похудеть», – ответила Горбачева на вопрос подписчика.