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  • Инна Гончаренко: «Трусова – боец, от нее веет силой, уверенностью. Борется за свои программы, элементы, напористый и активный стиль»
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Инна Гончаренко: «Трусова – боец, от нее веет силой, уверенностью. Борется за свои программы, элементы, напористый и активный стиль»

Инна Гончаренко положительно оценила выступления женщин на контрольных прокатах.

«Саша Трусова – у меня нет слов. Боец! Выходит и от нее веет силой, уверенностью.

Пусть не 100% получилось, но она борется от и до, за свои элементы, за свои программы, за свой стиль напористый и активный. Саша великолепна, просто великолепна.

Подросла Аделия Петросян, стала леди, повзрослела. Все молодцы девчонки! Очень отрадно, что видим Акатьеву.

В хорошей форме Алина Горбачева с оригинальной, яркой короткой программой. Там есть шероховатости, но все это нарабатывается. Но ход, мощь, катание! При этом она такая статуэточка точеная.

Вероника Яметова прибавляет, видно. В короткой программе дорожка такая оригинальная с интересными находками.

Соня Муравьева повзрослела и видно ей это непросто дается. Но Соня держит уровень, планку, пока мы не видим акселя тройного, но думаю, в перспективе его увидим.

Мы знаем, что у кого‑то были травмы – справилась Акатьева, безумно рады. Кто‑то подрос. Видно, что проделана огромная работа, видим выученные новые сложные элементы.

Думаю, эти прокаты подняли настроение и специалистам, и болельщикам», – отметила тренер.

Трусова с манифестом о предательстве: читала стихи, зашла на четверной, но выдохлась

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
logoсборная России
женское катание
Инна Гончаренко
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoконтрольные прокаты
logoСофья Акатьева
Алина Горбачева
logoСофья Муравьева
logoАделия Петросян
Вероника Яметова
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