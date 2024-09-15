Инна Гончаренко: «Трусова – боец, от нее веет силой, уверенностью. Борется за свои программы, элементы, напористый и активный стиль»
«Саша Трусова – у меня нет слов. Боец! Выходит и от нее веет силой, уверенностью.
Пусть не 100% получилось, но она борется от и до, за свои элементы, за свои программы, за свой стиль напористый и активный. Саша великолепна, просто великолепна.
Подросла Аделия Петросян, стала леди, повзрослела. Все молодцы девчонки! Очень отрадно, что видим Акатьеву.
В хорошей форме Алина Горбачева с оригинальной, яркой короткой программой. Там есть шероховатости, но все это нарабатывается. Но ход, мощь, катание! При этом она такая статуэточка точеная.
Вероника Яметова прибавляет, видно. В короткой программе дорожка такая оригинальная с интересными находками.
Соня Муравьева повзрослела и видно ей это непросто дается. Но Соня держит уровень, планку, пока мы не видим акселя тройного, но думаю, в перспективе его увидим.
Мы знаем, что у кого‑то были травмы – справилась Акатьева, безумно рады. Кто‑то подрос. Видно, что проделана огромная работа, видим выученные новые сложные элементы.
Думаю, эти прокаты подняли настроение и специалистам, и болельщикам», – отметила тренер.
Трусова с манифестом о предательстве: читала стихи, зашла на четверной, но выдохлась
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