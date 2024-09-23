Фигурист Гартунг после перехода из России в Германию: «Моя цель – Олимпиада, и совсем не хочется съездить туристом»

Фигурист Генрих Гартунг объяснил свой переход из России в Германию.

17-летний спортсмен из группы Виктории Буцаевой в мае получил открепление от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В августе он в составе немецкой сборной занял 6-е место на этапе Гран-при среди юниоров в Риге.

«Идея моя. У меня немецкие корни, тетя уехала в Германию 20 лет назад, и я все детство ездил к ней в гости. Так что о переходе стал задумываться задолго до отстранения российской сборной, и в моей ситуации немецкий паспорт – самый логичный вариант. Но папа мне всегда твердил: «Нельзя ехать с пустыми руками, сначала выучи сложные прыжки, иначе зачем ты там кому-то нужен.

И триксель, и лутц я выучил в Москве у Виктории Буцаевой. Мы очень долго его мучили, он никак не получался. И когда впервые выехал – было такое острое ощущение счастья. Понятно, что теперь надо добавлять и другие четверные – чтобы конкурировать с сильнейшими.

Вообще, мне ужасно повезло: и в Москве, и в Германии со мной работают невероятные люди. Я очень благодарен Виктории Евгеньевне – по сути, она сделала меня тем, кто я есть сейчас. Я по-прежнему много времени провожу на «Москвиче», у нас на катке собралась классная команда.

Смешно, конечно: имя немецкое, а язык начал учить совсем недавно. В школе был английский, но когда стало понятно, что мы будем пытаться перейти в Германию, то засел за учебники. Язык, конечно, нужен – и для работы, и для паспорта, мне же надо сдавать языковой экзамен.

Я уже занимаюсь на курсах, но больше всего помогает живое общение. Недавно в Оберстдорфе ходили с ребятами в кино – так я даже что-то понял, ха-ха. Хотя, если честно, это тяжело – ей богу, прыгнуть четверной лутц в сто раз легче.

Все это непросто: с какой стороны ни посмотри, нет гарантий, что все получится. Но я верю, что принял правильное решение, осталось только это доказать – себе и окружающим. Конечно, жизнь в Германии дороже, да и с бумагами сложностей хватает. Но я знаю, что хочу кататься за эту сборную и выступать на больших стартах. Моя цель – Олимпиада, и мне совсем не хочется съездить на нее туристом», – рассказал Гартунг в интервью Sports.

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