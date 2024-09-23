«Бесплатно тут ничего не бывает». Наш фигурист перешел в Германию: вот его детальный рассказ

Российская фигурка только входит в сезон, а на международке давно катают юниоры. Да, по-прежнему без наших, но здесь все равно хватает не чужих имен – пусть и под другими флагами.

17-летний Генрих Гартунг из группы Виктории Буцаевой теперь выступает за Германию – получил открепление от нашей федерации в мае, в самом конце августа занял 6-е место на этапе в Риге.

Мы встретились с Генрихом, чтобы понять, как устроены трансферы российских фигуристов – обычно непрозрачные. Это дорого? Обязательно ли иметь паспорт другого государства? И сколько времени все это отнимет?

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Последним российским сезоном для Гартунга стал 2022/23: серия юниорских Гран-при (7-е место в Самаре и 10-е в Казани), несколько турниров помельче. К весне решение сменить сборную оформилось окончательно:

«Идея моя. У меня немецкие корни, тетя уехала в Германию 20 лет назад, и я все детство ездил к ней в гости.

Так что о переходе стал задумываться задолго до отстранения российской сборной, и в моей ситуации немецкий паспорт – самый логичный вариант. Но папа мне всегда твердил: «Нельзя ехать с пустыми руками, сначала выучи сложные прыжки, иначе зачем ты там кому-то нужен», – вспоминает Генрих.

У него не самая типичная история: за фигурное катание в семье отвечает не мама, как это обычно бывает, а папа.

«Он ради меня разобрался во всех правилах, бюрократических вопросах, даже пошел работать в местную уральскую федерацию – так что да, поддержку родителей я чувствовал всегда», – говорит Генрих.

Организацией перехода занимался именно Гартунг-старший, так что вопрос «как получить релиз от ФФКР?» мы задали ему.

Хронология трансфера: от идеи до куртки новой сборной

● Апрель-2023. Гартунги связались через соцсети c немецким тренером Нико Улановским и попросили помочь с переходом.

«Я отправил видео с прокатами Генриха и протоколы соревнований: сын был уже мастером спорта, баллы набирал приличные. Нам предложили приехать в Оберстдорф и показаться. Все прошло успешно: Генрих уже прыгал тройной аксель, да и видно было, что четверные на подходе. Так что немцев он заинтересовал», – рассказывает Артур Гартунг.

● Июль-2023. Генриху устроили персональные контрольные прокаты там же, в Оберстдорфе. Немецкая федерация дала зеленый свет и запустила процесс.

● Декабрь-2023. Дождавшись окончания годового карантина, немцы отправили запрос в Россию на релиз Гартунга.

● Май-2024. Исполком ФФКР дал согласие на переход.

«Теперь релизы в ФФКР рассматривают только раз в год, так что я, конечно, волновался – а вдруг бы не отпустили? Помню, получил смску во время заседания – знакомый написал, что все, нас подписали. Я тогда выдохнул, признаюсь», – вспоминает Гартунг-старший.

● Июнь-2024. Разрешение на релиз дошло до Германии, и немецкая федерация отправила теперь уже другой запрос – в ISU, на регистрацию Генриха как немецкого фигуриста.

● Июль-2024. Все формальности улажены, Гартунг – фигурист сборной Германии.

По словам Генриха, в ФФКР переходу не мешали и отговорить от решения не пытались: «Скажем прямо: особой ценности я для федерации не представлял, исключительных результатов не показывал, в сборную не попадал – так что никто меня не удерживал».

Ультра-си на экспорт: привез в Германию квад и тройной аксель

Получилось, правда, что из России Гартунг уехал ничем не примечательным юниором, а в Оберстдорф приехал надеждой немецкой сборной – с тройным акселем и четверным лутцем.

«И триксель, и лутц я выучил в Москве у Виктории Буцаевой. Мы очень долго его мучили, он никак не получался. И когда впервые выехал – было такое острое ощущение счастья. Понятно, что теперь надо добавлять и другие четверные – чтобы конкурировать с сильнейшими.

Генрих Гартунг с Викторией Буцаевой

Вообще, мне ужасно повезло: и в Москве, и в Германии со мной работают невероятные люди. Я очень благодарен Виктории Евгеньевне – по сути, она сделала меня тем, кто я есть сейчас. Я по-прежнему много времени провожу на «Москвиче», у нас на катке собралась классная команда. Новую произвольную программу мне поставил Егор Мурашов, а музыку для нее нарезал Володя Литвинцев, так что все в меня очень сильно вкладываются.

А теперь у меня еще есть штаб в Оберстдорфе. Когда я приезжаю, Нико помогает с арендой квартиры, работает со мной над техникой, да я даже катаюсь в его старом костюме», – рассказывает Генрих.

Благодаря Улановскому он попал летом на сборы к французскому хореографу Бенуа Ришо.

«Ришо видит в нем большой потенциал – может, и программу с ним сделаем. Есть такое выражение – it takes a village to raise a child – типа всей деревней ставим его на ноги. Вот вокруг Генриха такая деревня и образовалась.

Нико Улановский, Генрих Гартунг и хореограф Риа Шиффнер

Для немецкой сборной он потенциальная звезда, так что перспективы есть. Главное теперь – работать, а про стипендию и финансирование поговорим позже, когда будут результаты, тут бесплатно ничего не бывает», – объяснил Улановский.

Кто за все это платит? И откуда у Гартунга немецкие корни?

Вопрос денег – один из самых болезненных при любом трансфере. Если в России фигурист уровня сборной почти ни за что не платит сам, то у новой федерации денег на подготовку может и не быть. Не все семьи готовы на такие траты, поэтому переезды часто срываются.

«Пока я главный инвестор в этом проекте, – смеется папа Гартунга. – Может, потом подключатся спонсоры с немецкой стороны, но пока все на родительских плечах. Мы даже коньки сами покупаем. Хорошо, что в Германии у нас почти бесплатный лед: Генрих член местного клуба, поэтому мы платим только символические деньги за абонемент.

Кстати, за лед мы платим и в Москве – после перехода за немецкую сборную все устроено официально, мы каждый день покупаем доступ на каток, но, к счастью, это вполне посильные суммы. Мы очень благодарны клубу, что нам дают такую возможность».

Финансовые вопросы пока мешают и оформлению немецких документов – паспорта у Гартунга нет, а для вида на жительство требуется заморозить солидную сумму на банковских счетах. Так что пока Генрих летает в Европу по туристической шенгенской визе, но надеется, что проблемы с документами скоро решатся. Немецкую прописку у тети ему оформили, так что первый шаг для паспорта уже сделан.

Генрих, кстати, может претендовать на ускоренную процедуру получения гражданства – из-за немецких корней. Гартунги – из Нижнего Тагила, и семья с немецкой фамилией оказалась на Урале, конечно, не случайно.

«Мой дедушка из поволжских немцев. После Великой отечественной вернулся домой, а тут в разгаре репрессии по всем немцам – они ж тогда неблагонадежными считались. Деда чудом не расстреляли, потом приговор смягчили и отправили в трудармию на север Урала.

Там он встретил бабушку, она тоже была немка – их питерских дворян Куферов. Ее отца, моего прадеда, в 1937 году расстреляли. Бабушку спасла родня и взяла к себе в семью. А во время войны ее по «дороге жизни» вывезли из блокадного Ленинграда на Урал – с истощением, еле живую. Так что познакомились с дедом они в Краснотурьинске, на севере Свердловской области, и мой папа родился за Уралом. Вот отсюда и наши немецкие корни», – рассказывает Артур Гартунг.

Имя для сына выбрали тоже со смыслом.

«У нас в роду были и Генриетты, и Генрихи, так что с именем все получилось логично – не Василием же его называть, с такой-то фамилией», – смеется Гартунг-старший.

Яблоков вместо Малинина: кто вдохновляет новичка немецкой сборной

С немецким языком у Генриха пока не очень.

«Смешно, конечно: имя немецкое, а язык начал учить совсем недавно. В школе был английский, но когда стало понятно, что мы будем пытаться перейти в Германию, то засел за учебники. Язык, конечно, нужен – и для работы, и для паспорта, мне же надо сдавать языковой экзамен.

Я уже занимаюсь на курсах, но больше всего помогает живое общение. Недавно в Оберстдорфе ходили с ребятами в кино – так я даже что-то понял, хаха. Хотя, если честно, это тяжело – ей богу, прыгнуть четверной лутц в сто раз легче».

Кстати, на этот квад Гартунга вдохновил Боян Цзинь: как и Анна Щербакова , Генрих считает лутц китайца эталонным.

На вопрос о других любимых фигуристах Гартунг отвечает не задумываясь.

– Илья...

– Малинин, да?

– Нет, Яблоков. Мне всегда нравилось, как он катается, как умеет зажечь на льду. Хочу научиться так же. А из иностранцев – однозначно Нэтан Чен. У него и прыжки были крутые, и хореография, так что он пример идеального фигуриста.

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Немецкая федерация признала дебют Гартунга в Риге успешным и доверила ему второй этап Гран-при – 2-5 октября он выступит в Любляне. На попадание в финал претендовать уже не получится, но полноценный международный сезон Генрих откатает. А значит, вся история с переходом затеяна не зря. «Все это непросто: с какой стороны ни посмотри, нет гарантий, что все получится. Но я верю, что принял правильное решение, осталось только это доказать – себе и окружающим.

Конечно, жизнь в Германии дороже, да и с бумагами сложностей хватает. Но я знаю, что хочу кататься за эту сборную и выступать на больших стартах. Моя цель – Олимпиада, и мне совсем не хочется съездить на нее туристом».

Фото: Chu Jiayin/XinHua/Global Look Press ; РИА Новости /Александр Вильф, Павел Лисицын ; instagram.com/genrikh.gartung ; instagram.com/tanjaflade