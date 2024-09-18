Семененко о совмещении спорта и учебы: «На первом курсе было тяжело, дальше втянулся. Сейчас уже знаю, что надо делать, когда-то через силу, преодолевая желание поспать»
– Совмещать спортивные выступления на высоком уровне с учебой в медицинском вузе – невероятно тяжело. Как ты умудряешься это делать?
– Организованность, конечно. На первом курсе было тяжело, дальше втянулся. Сейчас уже знаю, что надо делать, когда-то через силу, преодолевая желание поспать. Но если надо, есть сроки, обязанность выучить, я это выполню, чего бы мне это ни стоило. Сдать – закрыть, чтобы дальше все шло своим чередом.
За время учебы я понял, что не нужно далеко заглядывать вперед и загадывать. Проснулся, сделал, что надо, завтра – другое. Все. Не загружать себя лишними мыслями.
– Ты каждый день ходишь в институт?
– Каждый.
– Тренировка, институт, тренировка?
– Всегда по-разному в зависимости от расписания. Сложно сводить расписание тренировок с учебой. Спасибо нашей школе «Звездный лед», что у меня есть возможность кататься не только на своем льду, если я не успеваю, но и с другими группами. Это для меня огромная помощь.
С четвертого курса начались занятия циклами. Сейчас у меня факультетская хирургия. В этом плане легче, потому что учишь один предмет и занятия в одно и то же время. Потом экзамен и следующий цикл.
Плюс база знаний заложена и очень много идет повторения пройденного – знания по анатомии, физиологии, фармакологии, пропедевтике, они повторяются в нынешних предметах, – сказал двукратный чемпион России.
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