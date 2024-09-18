Семененко о совмещении спорта и учебы: «На первом курсе было тяжело, дальше втянулся. Сейчас уже знаю, что надо делать, когда-то через силу, преодолевая желание поспать»

Евгений Семененко рассказал, как совмещает спорт и учебу в медицинском вузе.

– Совмещать спортивные выступления на высоком уровне с учебой в медицинском вузе – невероятно тяжело. Как ты умудряешься это делать?

– Организованность, конечно. На первом курсе было тяжело, дальше втянулся. Сейчас уже знаю, что надо делать, когда-то через силу, преодолевая желание поспать. Но если надо, есть сроки, обязанность выучить, я это выполню, чего бы мне это ни стоило. Сдать – закрыть, чтобы дальше все шло своим чередом.

За время учебы я понял, что не нужно далеко заглядывать вперед и загадывать. Проснулся, сделал, что надо, завтра – другое. Все. Не загружать себя лишними мыслями.

– Ты каждый день ходишь в институт?

– Каждый.

– Тренировка, институт, тренировка?

– Всегда по-разному в зависимости от расписания. Сложно сводить расписание тренировок с учебой. Спасибо нашей школе «Звездный лед», что у меня есть возможность кататься не только на своем льду, если я не успеваю, но и с другими группами. Это для меня огромная помощь.

С четвертого курса начались занятия циклами. Сейчас у меня факультетская хирургия. В этом плане легче, потому что учишь один предмет и занятия в одно и то же время. Потом экзамен и следующий цикл.

Плюс база знаний заложена и очень много идет повторения пройденного – знания по анатомии, физиологии, фармакологии, пропедевтике, они повторяются в нынешних предметах, – сказал двукратный чемпион России.