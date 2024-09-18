  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Семененко о совмещении спорта и учебы: «На первом курсе было тяжело, дальше втянулся. Сейчас уже знаю, что надо делать, когда-то через силу, преодолевая желание поспать»
3

Семененко о совмещении спорта и учебы: «На первом курсе было тяжело, дальше втянулся. Сейчас уже знаю, что надо делать, когда-то через силу, преодолевая желание поспать»

Евгений Семененко рассказал, как совмещает спорт и учебу в медицинском вузе.

– Совмещать спортивные выступления на высоком уровне с учебой в медицинском вузе – невероятно тяжело. Как ты умудряешься это делать?

– Организованность, конечно. На первом курсе было тяжело, дальше втянулся. Сейчас уже знаю, что надо делать, когда-то через силу, преодолевая желание поспать. Но если надо, есть сроки, обязанность выучить, я это выполню, чего бы мне это ни стоило. Сдать – закрыть, чтобы дальше все шло своим чередом.

За время учебы я понял, что не нужно далеко заглядывать вперед и загадывать. Проснулся, сделал, что надо, завтра – другое. Все. Не загружать себя лишними мыслями.

– Ты каждый день ходишь в институт?

– Каждый.

– Тренировка, институт, тренировка?

– Всегда по-разному в зависимости от расписания. Сложно сводить расписание тренировок с учебой. Спасибо нашей школе «Звездный лед», что у меня есть возможность кататься не только на своем льду, если я не успеваю, но и с другими группами. Это для меня огромная помощь.

С четвертого курса начались занятия циклами. Сейчас у меня факультетская хирургия. В этом плане легче, потому что учишь один предмет и занятия в одно и то же время. Потом экзамен и следующий цикл.

Плюс база знаний заложена и очень много идет повторения пройденного – знания по анатомии, физиологии, фармакологии, пропедевтике, они повторяются в нынешних предметах, – сказал двукратный чемпион России. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ФФКР
logoсборная России
ФФККР
мужское катание
logoЕвгений Семененко
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Евгений Семененко: «Когда я увидел анонс Гуменника, что он тоже взял музыку из «Дюны», то первые пять секунд пребывал в некотором замешательстве»
630 минут назад
Антон Сихарулидзе: «Вполне возможно, что через сезон-два наши парни будут спокойно конкурировать с первой мировой тройкой»
3625 апреля, 07:32
В России уверены, что наша фигурка все еще в топе и без международных стартов. Так ли это?
10421 апреля, 06:19
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Ренат Лайшев: «Нельзя отрицать, что в будущем Валиева тоже захочет создать свое шоу»
313 минут назад
Евгений Семененко: «Когда я увидел анонс Гуменника, что он тоже взял музыку из «Дюны», то первые пять секунд пребывал в некотором замешательстве»
630 минут назад
Татьяна Тарасова: «Я очень буду ждать новые шоу Алины Загитовой. Мне интересно, как она будет дальше жить, работать и развиваться»
24сегодня, 12:18
Лайшев о шоу Загитовой: «Алина – большой профессионал в этом направлении, все внимание, которое у нее сейчас есть, она заслужила»
12сегодня, 12:14
Авербух о грантах на шоу: «В заявке нужно указать, какое количество денег ты вкладываешь, и эта сумма должна в два раза превышать то, что ты запрашиваешь»
40сегодня, 11:48
Журова о заявке Загитовой на грант: «Значит, у Алины нет других спонсоров, которые готовы вложиться. Надо делать исключительно государственное шоу, такое бывает»
74сегодня, 11:28
✍️ «Чистый хвост» завел телеграм-канал – за кулисами открытых прокатов, кружочки от авторов и гостей! Подписывайтесь!
сегодня, 11:02
Татьяна Тарасова: «Простуда, из-за которой я не посетила контрольные прокаты, прошла. Уже выздоровела»
7сегодня, 10:39
Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Дикиджи, Фролова выступят на мемориале Панина в Санкт-Петербурге
13сегодня, 09:48
Шоу Загитовой «Хранители времени» не покажут во время саммита БРИКС
156сегодня, 09:34
Ко всем новостям
Последние новости
Тренеры Леонтьевой и Горелкина: «К прокатам подошли грамотно, в хорошей форме. Они у нас с головой – это очень важный фактор, не все спортсмены дружат с ней»
3вчера, 16:17
Более 1 млн рублей направили на благотворительность по итогам контрольных прокатов в Петербурге
вчера, 15:26
Гербольдт о выступлениях Трусовой: «Если Саша не сдастся, а доведет все это до конца, может получиться неплохой результат»
115 сентября, 20:04
Козловский о карьере после спорта: «Тренером себя не вижу. Занимаюсь инвестированием в будущее, чтобы иметь определенные варианты»
515 сентября, 19:07
Тютюнина о дуэте с Грачевым: «Рады, что тренируемся, есть большие амбиции. Планируем выступить на этапах Гран-при в Москве и Магнитогорске»
15 сентября, 17:34
Осокина и Грицаенко выступят на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Казани
15 сентября, 15:44
Дмитрий Евгеньев: «Эти программы нам предложил Алексей Тихонов. Он авторитет для нас, спасибо ему за это»
115 сентября, 15:22
Софья Тютюнина: «Входим в сезон с огромной радостью. У нас был большой перерыв без соревнований, счастливы, что приехали на контрольные прокаты»
214 сентября, 15:41
Lombardia Trophy. Конти и Мачии лидируют после короткой программы, Миура и Кихара – 2-е, Гиларди и Амброзини – 3-и
14 сентября, 14:13
Lombardia Trophy. Гиньяр и Фаббри выиграли ритм-танец, Несет и Маркелов – 2-е, Морозов и Чен – 3-и
714 сентября, 12:55