Сотникова о переходе от Буяновой к Плющенко: «Понимаю, что это предательство. Я проработала с тренером всю жизнь»
В 2017 году фигуристка ушла от тренера Елены Буяновой к Евгению Плющенко. Сотникова объявила о завершении карьеры весной 2020 года, хотя перед этим уже несколько лет не соревновалась.
– Вы считаете этот поступок предательством?
– Со своей стороны, наверное, да. Многие спортсмены не считают это предательством. А я всю жизнь проработала с тренером (с 8 лет), я понимаю, что это предательство.
– Вы бы сейчас не ушли, если бы можно было вернуть тот момент?
– Не знаю, не могу сказать. Может быть, все равно бы ушла. Это от тараканов в голове зависело. Главное, что мы сейчас в хороших отношениях, общаемся, – сказала олимпийская чемпионка Сочи-2014 в ютуб-шоу «Маникюр со звездой».
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