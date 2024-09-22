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Сотникова о переходе от Буяновой к Плющенко: «Понимаю, что это предательство. Я проработала с тренером всю жизнь»

Аделина Сотникова назвала предательством свой переход к Плющенко.

В 2017 году фигуристка ушла от тренера Елены Буяновой к Евгению Плющенко. Сотникова объявила о завершении карьеры весной 2020 года, хотя перед этим уже несколько лет не соревновалась.

– Вы считаете этот поступок предательством?

– Со своей стороны, наверное, да. Многие спортсмены не считают это предательством. А я всю жизнь проработала с тренером (с 8 лет), я понимаю, что это предательство.

– Вы бы сейчас не ушли, если бы можно было вернуть тот момент?

– Не знаю, не могу сказать. Может быть, все равно бы ушла. Это от тараканов в голове зависело. Главное, что мы сейчас в хороших отношениях, общаемся, – сказала олимпийская чемпионка Сочи-2014 в ютуб-шоу «Маникюр со звездой».

«Сотникова – королева одной вечеринки, недополучила народной любви». 10 лет успеху фигуристов в Сочи

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Маникюр со звездой»
logoЕвгений Плющенко
logoсборная России
logoЕлена Буянова (Водорезова)
logoАделина Сотникова
женское катание
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