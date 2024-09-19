Наталья Бестемьянова: «Рада, что Трусова выступила на прокатах, но не уверена, что она действительно вернулась. Не вхожу в число ее поклонников»

Бестемьянова не уверена, что Трусова полноценно вернулась к соревнованиям.

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова выступила на контрольных прокатах сборной России с двумя новыми программами.

«Я ждала выступления всех спортсменов нашей сборной. Это очень интересное событие, когда в первый раз видишь новые программы сезона. Я получала наслаждение от каждой программы, которую я видела.

Я рада, что она [Трусова] выступила, но не уверена, что она действительно вернулась. Не вхожу в число ее поклонников, хотя и уважаю ее спортивные достижения», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова .

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