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Наталья Бестемьянова: «Рада, что Трусова выступила на прокатах, но не уверена, что она действительно вернулась. Не вхожу в число ее поклонников»

Бестемьянова не уверена, что Трусова полноценно вернулась к соревнованиям.

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова выступила на контрольных прокатах сборной России с двумя новыми программами. 

«Я ждала выступления всех спортсменов нашей сборной. Это очень интересное событие, когда в первый раз видишь новые программы сезона. Я получала наслаждение от каждой программы, которую я видела.

Я рада, что она [Трусова] выступила, но не уверена, что она действительно вернулась. Не вхожу в число ее поклонников, хотя и уважаю ее спортивные достижения», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.  

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А что, если Трусова – новая Туктамышева? У нее есть все, чтобы вернуться надолго

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoсборная России
женское катание
logoНаталья Бестемьянова
logoАлександра Игнатова (Трусова)
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