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  • Татьяна Тарасова: «Думаю, в этом году мы уже будем участвовать в соревнованиях – чемпионат Европы, а затем и мира. Сразу покажем свой уровень»
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Татьяна Тарасова: «Думаю, в этом году мы уже будем участвовать в соревнованиях – чемпионат Европы, а затем и мира. Сразу покажем свой уровень»

Тарасова считает, что россияне в этом году вернутся на международную арену.

Российские фигуристы отстранены от турниров под эгидой Международного союза конькобежцев с марта 2022 года. 

«Думаю, в этом году мы уже будем участвовать в соревнованиях. Например, чемпионат Европы, а затем и мира.

Думаю, мы сразу покажем свой уровень. И проверим, как судьи по нам скучали. И представители других стран», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Спорт-Экспресс»
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logoсборная России
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