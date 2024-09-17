Авербух о дедовщине в спорте: «У нас творилось черт-те что вообще – например, я «хоронил» балетку. А потом «Авербух, к стенке!», и пошла разминка с теннисом, а ты уворачиваешься»

Илья Авербух рассказал о случаях дедовщины в фигурном катании.

– Как ты помнишь, дедовщина все-таки была. Сталкивался ли ты когда-нибудь с ней?

– Конечно. Мы вот иногда ругаем новое поколение, но я вижу, что сейчас они даже додуматься бы до такого не могли. А у нас творилось черт-те что вообще. Я это абсолютно помню.

Например, как я «хоронил» балетку. Приходит Паша Черноусов и говорит, вот у него протерся тапочек: «Так, Авербух. Хороним балетку». И я вот по раздевалке хожу: та-да-да-да-да (изображает похоронный марш – Спортс’‘). Это еще бережно. А потом: «Авербух, к стенке!», и пошла разминка с теннисом, а ты уворачиваешься.

Вспышка слева, «чехлотерапия»... В тот момент это сильно ранило на самом деле.

Вот такое было ощущение взрослости. Но вот как раз мы, наверное, те, которые уже начали зарождать [идею], что это неправильно.

Еще переделывали мою фамилию. Был Авер – и дальше нецензурное слово.

Именно то поколение очень любило злоупотреблять алкоголем, вот они так находили выход. Сейчас кажется моветоном, какой-то бред, – рассказал хореограф и чемпион мира 2002 года в танцах на льду Авербух в интервью Роману Костомарову.