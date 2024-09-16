Евгений Плющенко: «Игнатову на контрольных прокатах не надо было показывать сверхъестественный результат, задача была кататься достойно»

Плющенко заявил, что у Игнатова была задача достойно выступить на прокатах.

Макар Игнатов перешел в академию Плющенко в конце прошлого сезона. 14-15 сентября он принял участие в контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге.

«Самое главное – чемпионат России, это для нас главный старт. Макар – очень хороший спортсмен. Но ему всегда чего-то не хватало, может быть, уверенности, где-то даже злости.

Мне кажется, он стал шире кататься, для этого сезона мы сделали ему трагедийные, чувственные номера. Тренировки Макара проходят, на мой взгляд, хорошо, все очень тактично, грамотно и аккуратно.

Сейчас на контрольных прокатах ему не надо было показывать какой-то сверхъестественный результат, задача была кататься достойно, чтобы просто встряхнуться, войти в сезон.

Я давно его знаю, с детства он катался со мной в группе еще малышом, мы играли вместе в футбол. Никакого особого момента притирки в новой команде у него не было – он уже взрослый спортсмен. И, как мой тренер меня учил, иногда нужно отталкиваться от спортсмена, это важный момент», – сказал Плющенко.