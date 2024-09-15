Игнатов о новой произвольной: «Образ – вечность. Программа очень сильная, если катать чисто, с энергией, напором»
Макар Игнатов рассказал о новой произвольной программе под «Вечность» от Machete.
«Что за образ? Вечность. Мне кажется, очень емкий на самом деле здесь ответ – вечность.
Кто предложил музыку? Вообще этот исполнитель очень давно мне попадался, поэтому я его знал. Вообще идею предложил Евгений Викторович [Плющенко].
И так получилось: мы были на отдыхе, с нами Никита Михайлов тоже был, нам скинули музыку, мы послушали и практически сразу пришли к мнению, что это очень интересный вариант, интересная идея.
Мне кажется, она очень сильная, если катать чисто, с энергией, напором. Должно быть очень классно», – сказал фигурист.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Чемпионат.com»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости