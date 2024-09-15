Игнатов о новой произвольной: «Образ – вечность. Программа очень сильная, если катать чисто, с энергией, напором»

Макар Игнатов рассказал о новой произвольной программе под «Вечность» от Machete.

«Что за образ? Вечность. Мне кажется, очень емкий на самом деле здесь ответ – вечность.

Кто предложил музыку? Вообще этот исполнитель очень давно мне попадался, поэтому я его знал. Вообще идею предложил Евгений Викторович [Плющенко].

И так получилось: мы были на отдыхе, с нами Никита Михайлов тоже был, нам скинули музыку, мы послушали и практически сразу пришли к мнению, что это очень интересный вариант, интересная идея.

Мне кажется, она очень сильная, если катать чисто, с энергией, напором. Должно быть очень классно», – сказал фигурист.