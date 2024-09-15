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  • Семененко о произвольной: «Программа о времени, на руке стрелка часов. Время человечества бесконечно, но для каждого из нас ограничено»
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Семененко о произвольной: «Программа о времени, на руке стрелка часов. Время человечества бесконечно, но для каждого из нас ограничено»

Семененко планирует выступить на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Москве.

Фигурист представил на контрольных прокатах новую произвольную программу под Elegy For The Arctic от Людовико Эйнауди.

«Ставили мы эту программу в Болгарии, нарабатывали на сборах во Франции, музыку одобрили сразу, понравилась компоновка.

Программа о времени, время человечества бесконечно, но для каждого из нас ограничено. Каждый зритель будет додумывать свое, я проживаю все этапы жизненного пути от первого крика до последнего вздоха. На руке стрелка часов, костюм еще будет дополняться.

По секрету скажу, это была вторая попытка флипа за всю мою произвольную программу. Тренировали лутц, но за неделю до прокатов попробовал флип, процент исполнения был высокий, флип 4 из 5, один не делаю, все остальные получаются.

Вчера лутц не получился, я расстроился и был зол. Сегодня подошел к [тренеру] Алексею Николаевичу Мишину и сказал, что вторым прыжком хочу флип, он сказал, если утром получится, то будем делать флип.

Лутц решил не делать, потому что на шестиминутке не было положительного процента исполнения. Где планирую выступить? В Магнитогорске и Москве на этапах Гран-при», – сказал двукратный чемпион России Евгений Семененко.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoсборная России
мужское катание
logoЕвгений Семененко
logoконтрольные прокаты
ТАСС
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