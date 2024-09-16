Тарасова о фигуристах в России: «Уровень не упал, а даже наоборот – вырос. Может, Дейву Лизу так хотелось бы, но фиг ему с маслом!»
Татьяна Тарасова ответила журналисту из США на критику российских фигуристов.
Ранее журналист и ведущий подкаста The Skating Lesson Дейв Лиз заявил, что уровень катания в России снизился.
«Уровень не упал, а даже наоборот – вырос. Это ему так кажется. Наши фигуристы теряют мотивацию? Ничего подобного, мы ничего не теряем. Может, Дейву Лизу так хотелось бы, но фиг ему с маслом!» – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
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