Тарасова о фигуристах в России: «Уровень не упал, а даже наоборот – вырос. Может, Дейву Лизу так хотелось бы, но фиг ему с маслом!»

Татьяна Тарасова ответила журналисту из США на критику российских фигуристов.

Ранее журналист и ведущий подкаста The Skating Lesson Дейв Лиз заявил , что уровень катания в России снизился.

«Уровень не упал, а даже наоборот – вырос. Это ему так кажется. Наши фигуристы теряют мотивацию? Ничего подобного, мы ничего не теряем. Может, Дейву Лизу так хотелось бы, но фиг ему с маслом!» – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова .