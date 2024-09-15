Александра Трусова: «Не было сомнений, прыгать лутц или нет. Если бы получился первый четверной, я бы попробовала еще один»

Трусова не сомневалась, что зайдет на четверной лутц на контрольных прокатах.

Сегодня Александра Трусова (после замужества – Игнатова) выступила с произвольной программой на контрольных прокатах сборной России.

«Программу ставили в ноябре, ставил Никита Михайлов. Он предложил эту музыку, потом добавил слова, биты в начале. Когда я начала слушать, поняла, к чему эту. Я читаю текст, а меня бьют внутри – в душу. Но как бы тяжело нам не было, нужно справляться. Поэтому платье минималистичное и такой макияж.

Не было сомнений, прыгать лутц или нет. Конечно, в последнее время было тяжеловато, смена часовых поясов, сложные тренировки. Но скорее, наоборот, если бы получился первый четверной, то я бы попробовала еще один», – сказала Трусова.