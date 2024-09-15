Яметова о произвольной: «Хотели попробовать поставить программу в новом для меня стиле. Мне кажется, она подходит мне»
Фигуристка Яметова довольна выступлением в произвольной на контрольных прокатах.
«Сегодняшними прокатом я довольна, не получился двойной аксель, небольшие проблемы с ним. В целом произвольная программа удалась.
Идея номера пришла моему хореографу, мы хотели попробовать что‑то новое, попробовать поставить программу в новом для меня стиле, подобрали новую музыку. Мне кажется, она подходит мне, программу мы накатывали очень быстро, буквально две недели, и я вкатала ее. Надеюсь, что в сезоне буду улучшать ее.
Я поеду на этапы Гран‑при России в Казани и Санкт‑Петербурге», – сказала Вероника Яметова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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