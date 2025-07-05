Новая произвольная программа Кагиямы поставлена под музыку из оперы «Турандот»

Юма Кагияма объявил музыку для новой произвольной программы.

В олимпийском сезоне японский фигурист будет выступать в произвольной под музыку из оперы Джакомо Пуччини «Турандот». Постановщик – Лори Николь.

По словам Кагиямы , при выборе музыки он вдохновился историей Сидзуки Аракавы , которая победила на Олимпиаде-2006 с программой под «Турандот».

«Я хочу воплотить в этой программе вызов золотой медали и силу преодоления – на таком грандиозном событии, как Олимпийские игры», – сказал двукратный призер Олимпийских игр Кагияма.