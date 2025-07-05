Новая произвольная программа Кагиямы поставлена под музыку из оперы «Турандот»
Юма Кагияма объявил музыку для новой произвольной программы.
В олимпийском сезоне японский фигурист будет выступать в произвольной под музыку из оперы Джакомо Пуччини «Турандот». Постановщик – Лори Николь.
По словам Кагиямы, при выборе музыки он вдохновился историей Сидзуки Аракавы, которая победила на Олимпиаде-2006 с программой под «Турандот».
«Я хочу воплотить в этой программе вызов золотой медали и силу преодоления – на таком грандиозном событии, как Олимпийские игры», – сказал двукратный призер Олимпийских игр Кагияма.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Tokyo-np
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