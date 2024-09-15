«Камила, ждем!» Болельщики растянули плакат в поддержку Валиевой на контрольных прокатах

Болельщики растянули плакат в поддержку Камилы Валиевой на контрольных прокатах.

Плакат с надписью «Камила, ждем!» появился на трибуне во время произвольной программы у женщин.

Валиева была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок ее отстранения закончится в декабре 2025-го.

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