«Камила, ждем!» Болельщики растянули плакат в поддержку Валиевой на контрольных прокатах
Болельщики растянули плакат в поддержку Камилы Валиевой на контрольных прокатах.
Плакат с надписью «Камила, ждем!» появился на трибуне во время произвольной программы у женщин.
Валиева была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок ее отстранения закончится в декабре 2025-го.
✍️ «Чистый хвост» завел телеграм-канал – за кулисами выпусков, кружочки от авторов и гостей! Подписывайтесь!
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости