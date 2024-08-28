Болельщики обратились в ФФККР с просьбой допустить 15-летнюю Алису Двоеглазову на взрослые соревнования

Болельщики обратились в ФФККР с просьбой допустить Двоеглазову на взрослые старты.

По правилам ISU, с сезона-2024/25 на взрослые соревнования в одиночном катании допускаются фигуристы, которым на 1 июля исполнилось 17 лет. ФФККР допускает к внутрироссийским взрослым соревнованиям с 16 лет. Алисе Двоеглазовой 16 исполнится 11 ноября.

«Несмотря на повышение ISU возрастного ценза в 2022 году, все прошедшие годы Федерация фигурного катания на коньках России придерживалась принципов справедливости и спортивной честности, допуская фигуристок к внутренним стартам исходя из реального уровня их спортивной подготовки.

Так, в частности, ранее к участию во взрослых стартах были допущены не проходящие возрастной ценз фигуристки Софья Акатьева, Вероника Жилина и другие.

В этой связи, недопуск фигуристки Алисы Двоеглазовой в сезоне‑2024/25 на взрослые старты противоречит принципам чистого спорта и имеет единственную цель коррупционного проведения на пьедестал заранее определенных спортсменок, чей уровень спортивной подготовки не позволяет конкурировать с Алисой Двоеглазовой в честной борьбе», — цитирует письмо болельщиков «Матч ТВ».

В письме также говорится, что «данное незаконное решение приведет фактическому поражению фигуристки в правах и регрессу женского одиночного фигурного катания как вида спорта в целом».

Списка участников взрослых контрольных прокатов сборной России еще нет. Ранее Двоеглазова приняла участие в юниорских контрольных прокатах.