Болельщики развернули на трибуне Спартакиады плакат в поддержку Валиевой: «Камила – это по любви»

Теги сборная России болельщики женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Болельщики развернули на трибуне большой плакат в поддержку Камилы Валиевой.

Сегодня на Спартакиаде в Магнитогорске проходят соревнования женщин в фигурном катании. 

В трансляцию Первого канала попал плакат с надписью «Камила – это по любви».  

29 января CAS дисквалифицировал фигуристку на 4 года – в ее допинг-пробе, взятой в 2021 году, был найден триметазидин.

Кажется, наша фигурка уже отменяет Валиеву, хотя клялась ей в поддержке

Скриншот: трансляция Первого канала

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181 комментарий
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Какой кринж. Еще и пропустили этот плакат и режиссер трансляции специально показал это. Лютое неуважение к участницам соревнования и явное одобрение употребления допинга
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Какое неуважение к девочкам, фан сектор обнаглел
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А без Валиевой фигуристкам дышать можно?или тоже нет?Какая Валиева,ее тут вообще не было
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Баннеров с "нашей золотой" было мало? Зачем это, её тут нет, катаются другие спортсменки. Неуважение и поощрение допинга. К чему этот перфоманс? На этом старте катались ещё члены российской сборной, которые лишились золота из-за "нашей золотой". Противно это видеть
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выглядит как неуважение к соревнующимся девочкам. Такое не делают в разгар соревнований перед выступлением другой спортсменки
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Позорище организаторам что это разрешили и всем к то к этому причастен. Это неуважение к спортсменкам особенно в конце после объявления оценки Петросян
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Видно, что готовились...)) Оператор был готов. Все были готовы. Гришин воспрял духом.)
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Движ на счет Камилы реально подбешивает уже. В сети полно дурачков, которые пишут, что без Камилы ФК больше нет и смотреть некого ит.д. и т.п. Кто бы унял их?
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Очередное позорище.
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Какое неуважение ко всем участницам, и к Аделии в первую очередь. Может, закроем тогда фк школу? Пусть катается Камила, если остальные болел не интересуют. И почему то есть у меня уверенность, что это не жители Магнитогорска баннер позорный раскатили, а те же кто в Казани кричал "Камила лучшая", когда другая девочка на льду была
+56
-14
+42
Ответ Frenki Mason
Комментарий скрыт
А ты за допингисток?
+59
-20
+39
Потом говорят, что у Загитовой самые неадекватные фанаты. Да нет, пальму первенства уже давно забрали фанаты самой талантливой допингистки.
+56
-17
+39
Ответ Marina Syrovova
Какое неуважение к девочкам, фан сектор обнаглел
и не говорите, только что победила Адель, с таким красивым прокатом а они плакат с Валиевой вывешивают, вообще совести и такта у людей нет. ну идите к её дому и там машите баннерами, зачем соревнования людям портить.
+40
-6
+34
Какая поехавшая фан-база у допингистки
+41
-10
+31
Ответ Yasenka
Комментарий скрыт
Вы действительно не понимаете? Выступают ДРУГИЕ фигуристки, Валиевой тут нет. Только выступила фигуристка и у борта развернули огромный плакат с Валиевой. Причем тут Камила???

Камиле было бы приятно, если бы на ее выступлении у борта развернули бы огромный плакат , восхваляющий ДРУГУЮ фигуристку?

Вы не понимаете, что подобными действиями только негатив к Камиле подогревается? Вот как специально делают все, чтобы Камила со своей историей просто опротивела всем.

ПС: Кабаева, со всеми своими регалиями и связями с самизнаетескем в дисквале сидела тихо. Без плакатов на выступлениях других гимнасток обошлась. Видимо мозгов побольше.
+37
-7
+30
Почему в такие моменты? Адель объявили победительницей и тут- же это в трансляции. Чуть про победительницу не забыли. Ну хоть- бы в какой другой момент. Первый раз тоже не в тему
+36
-6
+30
Ответ Lapo Elkann
Комментарий скрыт
Респект фанам, которые боготворят допингистку на соревнованиях, где надо аплодировать участникам?
+33
-4
+29
Продолжают топить Камилу такой неадекватностью...Поддержали, называется. Совсем без мозгов.
+33
-4
+29
Цирк и неуважение. Тем более перед выступлением другой фигуристки
+30
-4
+26
Любовь к допингу.
+39
-15
+24
С такой группой "поддержки" и врагов не надо...
+26
-3
+23
После баннеров на улице, на соревнованиях, где Валиевой нет, не удивляет.
+26
-3
+23
Недоработали организаторы. )
Должен был бы стоять трон у льда...там сидит Валиева с короной и в мантии. А все участники подползали и целовали бы ей ботинки...) Гришин первый...
Так победим!
+26
-6
+20
Свидетели Валиевой.... Скоро по домам начнут ходить
+24
-5
+19
Пропаганда допинга получается. Все сошли с ума.
+22
-4
+18
Это неуважение к участницам, и особенно победительнице Аделии! Противно!
+29
-11
+18
Ответ Olga.t
Продолжают топить Камилу такой неадекватностью...Поддержали, называется. Совсем без мозгов.
Идиоты
+22
-4
+18
Валиева - это по совокупности факторов худшее, что случилось с нашим фк.
+26
-9
+17
Ответ Marina Syrovova
Какое неуважение к девочкам, фан сектор обнаглел
Неужели это они? Ребята с прибабахом, но не до такой же степени! Хоть отписывайся... Я подумала, что это фан-группа головами поехала...
+23
-6
+17
Хороший плакат. Но с клубничным десертом вышло бы ярче.
+30
-13
+17
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