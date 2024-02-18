Болельщики развернули на трибуне Спартакиады плакат в поддержку Валиевой: «Камила – это по любви»
Болельщики развернули на трибуне большой плакат в поддержку Камилы Валиевой.
Сегодня на Спартакиаде в Магнитогорске проходят соревнования женщин в фигурном катании.
В трансляцию Первого канала попал плакат с надписью «Камила – это по любви».
29 января CAS дисквалифицировал фигуристку на 4 года – в ее допинг-пробе, взятой в 2021 году, был найден триметазидин.
Кажется, наша фигурка уже отменяет Валиеву, хотя клялась ей в поддержке
Скриншот: трансляция Первого канала
Камиле было бы приятно, если бы на ее выступлении у борта развернули бы огромный плакат , восхваляющий ДРУГУЮ фигуристку?
Вы не понимаете, что подобными действиями только негатив к Камиле подогревается? Вот как специально делают все, чтобы Камила со своей историей просто опротивела всем.
ПС: Кабаева, со всеми своими регалиями и связями с самизнаетескем в дисквале сидела тихо. Без плакатов на выступлениях других гимнасток обошлась. Видимо мозгов побольше.
Должен был бы стоять трон у льда...там сидит Валиева с короной и в мантии. А все участники подползали и целовали бы ей ботинки...) Гришин первый...
Так победим!