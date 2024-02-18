Болельщики развернули на трибуне Спартакиады плакат в поддержку Валиевой: «Камила – это по любви»

Болельщики развернули на трибуне большой плакат в поддержку Камилы Валиевой.

Сегодня на Спартакиаде в Магнитогорске проходят соревнования женщин в фигурном катании.

В трансляцию Первого канала попал плакат с надписью «Камила – это по любви».

29 января CAS дисквалифицировал фигуристку на 4 года – в ее допинг-пробе, взятой в 2021 году, был найден триметазидин.

Кажется, наша фигурка уже отменяет Валиеву, хотя клялась ей в поддержке

Скриншот: трансляция Первого канала