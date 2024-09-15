Валиева восстановила тройные флип и риттбергер

Камила Валиева восстановила все тройные прыжки, кроме лутца.

Фигуристка выложила видео с тренировки, где прыгает каскад двойной аксель – тройной тулуп, а также сольные тройные риттбергер и флип.

Ранее Валиева показывала, как исполняет тройные тулуп и сальхов.