Александра Трусова: «Я приняла все, что есть в моей жизни. И сейчас очень ценю свои спортивные достижения, я многого добилась»

Александра Трусова заявила, что у нее нет чувства нереализованности в спорте.

Фигуристка выступила на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге.

– Саша, поздравляем вас с Макаром со свадьбой, и хотелось бы сразу прояснить, как теперь правильно писать – Трусова или Игнатова?

– Спасибо за поздравления. По документам я Игнатова, а как писать в прессе – можно Трусова, можно Игнатова – мне не принципиально.

– За последнее время в твоей жизни произошло много разных событий. Чем было продиктовано решение вернуться на спортивный лед?

– Наверное, многое поменялось в моей жизни за последнее время. Разные были моменты, и хорошие, и плохие, независимо от спорта, так как я не выступала на соревнованиях. Наверное, я осознала какие-то вещи. Мне сейчас очень нравится кататься.

– Осталось чувство недосказанности, нереализованности в спорте?

– Нет, наоборот, я приняла все, что есть в моей жизни. И сейчас я очень ценю свои спортивные достижения – я многого добилась в спорте. Я достигла целей, которые ставила перед собой.

На данный момент я просто хочу попробовать, мне самой интересно, как все будет сейчас.

– Для спортсмена такого высокого уровня, наверное, недостаточно, когда на тебя просто смотрят зрители. Разве нет?

– Не знаю. Мне кажется, сейчас что-то поменялось. Да, я спортсменка и, конечно, все буду стараться делать на максимум, что я могу на данный момент.

Но у меня не будет такого давления, что мне нужно сейчас, именно нужно сейчас. Во мне что-то поменялось и в плане мышления, – сказала серебряный призер Олимпиады-2022.