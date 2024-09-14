Софья Тютюнина: «Входим в сезон с огромной радостью. У нас был большой перерыв без соревнований, счастливы, что приехали на контрольные прокаты»
Софья Тютюнина заявила, что их пара с Матвеем Грачевым с радостью входит в сезон.
Фигуристы выступили с ритм-танцем на контрольных прокатах сборной России.
«Входим в сезон очень трепетно, с огромной радостью. У нас был большой перерыв без соревнований. Мы очень счастливы, что приехали сюда.
Подготовка была отличная, мы провели сбор в Сочи, новые программы. Впервые у меня не было внутренних терзаний на тему, что мы что‑то не успеваем.
Это феномен, что танцы выступают вечером. Было очень комфортно – проснуться, хорошо подготовиться. Сегодня мы показали, что можем, это лишь начало сентября. Впереди еще есть время», – сказала фигуристка.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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