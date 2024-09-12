Тютюнина и Грачев выступят на контрольных прокатах сборной России. Ранее они не входили в список участников

Софья Тютюнина и Матвей Грачев выступят на контрольных прокатах сборной.

Ранее был опубликован список участников, где дуэт не числился. Фигуристов добавили в список после закрытых предсезонных прокатов в Новогорске.

«Мы будем выступать на прокатах в Санкт-Петербурге», – сказала Тютюнина.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию пройдут 14-15 сентября.