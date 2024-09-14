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Муравьева будет катать произвольную в образе Белого лебедя: «Это была идея Яны Рудковской»

Софья Муравьева оценила выступление в короткой программе на контрольных прокатах.

В короткой программе Муравьева выступает под «Лебединое озеро» в образе Черного лебедя, произвольную будет катать в образе Белого лебедя.

«Отвыкла очень, совершенно другие ощущения. Прокат оцениваю как плохой, но я набираю форму.

Каждый глаз сегодня красила по часу. Отрабатывала этот макияж. Раньше было такое, когда в «Лебедином озере» в одну программу собирали и Черного, и Белого лебедя, но в двух программах этого еще никто не делал. Это была идея Яны Александровны (Рудковской)», – сказала Муравьева.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoсборная России
женское катание
logoЯна Рудковская
logoконтрольные прокаты
logoСофья Муравьева
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