Татьяна Тарасова не приедет на контрольные прокаты сборной России в Санкт-Петербурге из-за болезни
Тарасова не будет присутствовать на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге.
14 и 15 сентября состоятся контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию.
«Я заболела, ничего страшного. Поэтому на прокаты не приеду, к сожалению», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию 2024/2025: расписание, список участников, где смотреть
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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