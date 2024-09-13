Татьяна Тарасова не приедет на контрольные прокаты сборной России в Санкт-Петербурге из-за болезни

Тарасова не будет присутствовать на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге.

14 и 15 сентября состоятся контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. «Я заболела, ничего страшного. Поэтому на прокаты не приеду, к сожалению», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию 2024/2025: расписание, список участников, где смотреть