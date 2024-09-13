Туктамышева о своем шоу про фигурное катание: «Пока не знаю, буду ли продолжать. Хотела сделать что-то более глубокое, раскрывать собеседников»

Елизавета Туктамышева заявила, что пока не знает, будет ли продолжать вести свое шоу.

В январе этого года Первый канал запустил проект Off Ice Show с Туктамышевой в роли ведущей.

«У меня есть подруга сценарист и режиссер, она очень креативная. Как-то раз мы с ней созвонились – и родилась идея о шоу про фигурное катание.

Изначально была задумка приглашать фигуристов, чтобы они смотрели свои выступления – и плохие, и хорошие, а потом рассказывали о своих ощущениях, делились наблюдениями. Потому что сразу после проката спортсмену обычно задают банальные вопросы, да и после соревнования сложно оценить выступление.

А мы хотели, чтобы спортсмены порефлексировали насчет своих выступлений. Знаю, что многие не смотрят плохие прокаты, а тут бы они в студии увидели их впервые.

Задача стояла показать зрителям, что спортсмены – не стальные, что они тоже люди и могут ошибаться, переживать. А потом на контрасте разбирали бы и хорошие выступления.

Финальный вариант вышел не таким, как я ожидала. Мы сделали развлекательное шоу, а я хотела более серьезный разговор.

Несмотря на смену формата, я получила очень хороший опыт в Off Ice Show. Я занималась этим не ради заработка или раскрутки, а чтобы попробовать себя в роли ведущей, понять, как все устроено и подходит ли мне это. Если есть идея, возможность, почему бы не реализовать?

Мы с Аней, моей соведущей, созванивались перед каждым выпуском – я предлагала гостя из фигурного катания, она – из мира театра, шоу-бизнеса и музыки. Мы искали точки соприкосновения, чтобы в кадре был диалог.

После этого утверждали даты и приступали к написанию сценария. Анна его писала, я потом вносила небольшие правки. К эфирам я готовилась с преподавателем по речи, чтобы в кадре получалось более живое общение.

В итоге получился такой проект. Пока не знаю, буду ли продолжать. Я получила опыт, новые знания. Но все же поняла, что хотелось бы попробовать себя в более серьезном формате.

Мне все нравилось, но я хотела сделать что-то более глубокое, хотела раскрывать собеседников. А у нас вышло шоу.

Я пока не могу понять, нравится ли мне такой формат – с гипертрофированными эмоциями, постоянными шутками. Даже если у тебя плохое настроение, то на камеру ты должен улыбаться.

И тут я снова вернусь к разговору о тренерстве – оно мне сейчас по душе именно поэтому – там я настоящая», – написала фигуристка в колонке для Sports.

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