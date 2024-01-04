Первый канал запустил новое шоу с Туктамышевой в роли ведущей. Первым гостем стал Траньков

Теги Максим Траньков телевидение сборная России Первый канал видео Елизавета Туктамышева женское катание Анна Овчарова Фигурное катание

Первый канал запустил новое шоу с Елизаветой Туктамышевой в роли ведущей.

Чемпионка мира по фигурному катанию и сценаристка Анна Овчарова стали ведущими Off Ice Show. В премьерном выпуске они поговорили с двукратным олимпийским чемпионом Максимом Траньковым и ведущим Иваном Чуйковым.

Первый выпуск можно посмотреть на сайте Первого канала:

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20 комментариев
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Не надо нам Трынькова, от него давно всех тошнит. Нам давай в гости Куклычёву или Загитову. Одна пусть поясняет, где она забыла свой ценный вени, пардон, венок, а вторая пусть пояснит как развивается высоко наш спорт с 50% урезанием на финансирование без международных стартов.
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Поздравляю Лизу!
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Так и будут друг друга в гости звать все эти недоведущие. А когда переопылятся, чо будет, по второму кругу пойдут?
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Ответ КВАД
Не надо нам Трынькова, от него давно всех тошнит. Нам давай в гости Куклычёву или Загитову. Одна пусть поясняет, где она забыла свой ценный вени, пардон, венок, а вторая пусть пояснит как развивается высоко наш спорт с 50% урезанием на финансирование без международных стартов.
Загитову на интервью только к Медведевой)
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Как же много стало всех этих шоу, подкастов и т.д...
Зря взяли эту девушку и парня в компанию к Лизе. От них только суета и неразбериха, и это утомляет. Лучше бы была одна ведущая.

Ну и среди гостей хотелось бы видеть кого-то нового, кто редко дает интервью. Тихонова, например, Ковтуна или Липницкую. А Траньков и так уже дал миллион интервью, да и в своем подкасте на Первом канале много о себе рассказывал.
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Ответ Vendetta4111323
Лиза - интересная взрослая девушка, с огромной карьерой, своими взглядами на жизнь, у которой реально есть свое мнение, а не детские эмоции или слова из постов ВК. Она очень интересна и вне льда, и уверена, что я не одна такая. Вот пустышки типа Загитовой и Трусовой вне льда мало чем интересны. Да и на льду уже могут все меньше и меньше
Если бы Лиза была интересна вне льда, то она бы до пенсии не каталась, боясь выйти из зоны комфорта.
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Молодец, Лиза! Может быть и муть, но деньги первый хорошие платит! Удачи!
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Ответ Дружба11
какая то муть к сожалению, интерьер шоу ужасные цвета, невнятная напарница у Лизы. мне к сожалению не понравилось-поздравлять не с чем,кроме как попаданию на 1-ую кнопку-но от Лизы я ожидал формата интеллектуального и вау, радоваться такому формату однодневному нечего и убери партнершу такую. А знаешь какого формата я ждал Лиза-не о спорте,а о наУчных открытиях в мире в разных отраслях к примеру,вью с Маском))) по меньшей мере-шучу, но глоток интеллекта,А не вот это.хотя лет дцать не смотрю деградирующий канал.
ммм, а чего это вы ждёте какого-то интелектуального формата? что за предпосылки?
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Это хорошо, но интересно ли, вещать всё равно будут в гладко- прилизанном формате, за рамки не выйдут, и Туктамышева справится, но она всё же скучноватая.
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какая то муть к сожалению, интерьер шоу ужасные цвета, невнятная напарница у Лизы.
мне к сожалению не понравилось-поздравлять не с чем,кроме как попаданию на 1-ую кнопку-но от Лизы я ожидал формата интеллектуального и вау, радоваться такому формату однодневному нечего и убери партнершу такую.
А знаешь какого формата я ждал Лиза-не о спорте,а о наУчных открытиях в мире в разных отраслях к примеру,вью с Маском))) по меньшей мере-шучу, но глоток интеллекта,А не вот это.хотя лет дцать не смотрю деградирующий канал.
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Успехов Лизе во всех начинаниях!
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Посмотрела несколько минут данное шоу,на большее не хватило.Сплошные хиханьки, хаханьки и кадры на экране фигуристки,получившей серьезную травму на разминке.А причем тут фигурное катание.Пусть свое юмористическое балаган шоу открывают.
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Ответ lepestok
Загитову на интервью только к Медведевой)
чтобы Загитова впала в амок у всей страны на виду)
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Ответ Vendetta4111323
Лиза - интересная взрослая девушка, с огромной карьерой, своими взглядами на жизнь, у которой реально есть свое мнение, а не детские эмоции или слова из постов ВК. Она очень интересна и вне льда, и уверена, что я не одна такая. Вот пустышки типа Загитовой и Трусовой вне льда мало чем интересны. Да и на льду уже могут все меньше и меньше
Загитова и Трусова - всегда в тренде, пусть и кринж у них временами, но они интересны публике, у них огромная армия поклонников
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