Первый канал запустил новое шоу с Туктамышевой в роли ведущей. Первым гостем стал Траньков
Первый канал запустил новое шоу с Елизаветой Туктамышевой в роли ведущей.
Чемпионка мира по фигурному катанию и сценаристка Анна Овчарова стали ведущими Off Ice Show. В премьерном выпуске они поговорили с двукратным олимпийским чемпионом Максимом Траньковым и ведущим Иваном Чуйковым.
Первый выпуск можно посмотреть на сайте Первого канала:
Зря взяли эту девушку и парня в компанию к Лизе. От них только суета и неразбериха, и это утомляет. Лучше бы была одна ведущая.
Ну и среди гостей хотелось бы видеть кого-то нового, кто редко дает интервью. Тихонова, например, Ковтуна или Липницкую. А Траньков и так уже дал миллион интервью, да и в своем подкасте на Первом канале много о себе рассказывал.
мне к сожалению не понравилось-поздравлять не с чем,кроме как попаданию на 1-ую кнопку-но от Лизы я ожидал формата интеллектуального и вау, радоваться такому формату однодневному нечего и убери партнершу такую.
А знаешь какого формата я ждал Лиза-не о спорте,а о наУчных открытиях в мире в разных отраслях к примеру,вью с Маском))) по меньшей мере-шучу, но глоток интеллекта,А не вот это.хотя лет дцать не смотрю деградирующий канал.