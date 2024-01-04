Первый канал запустил новое шоу с Туктамышевой в роли ведущей. Первым гостем стал Траньков

Первый канал запустил новое шоу с Елизаветой Туктамышевой в роли ведущей.

Чемпионка мира по фигурному катанию и сценаристка Анна Овчарова стали ведущими Off Ice Show. В премьерном выпуске они поговорили с двукратным олимпийским чемпионом и ведущим Иваном Чуйковым.

Первый выпуск можно посмотреть на сайте Первого канала: