Ринка Ватанабе: «Моя цель – кататься на соревнованиях с тремя тройными акселями»
Японка Ринка Ватанабе оценила выступление в короткой программе на Lombardia Trophy.
«В целом чувствую себя хорошо, несмотря на падение с тройного акселя. После этого я сделала приличные тройные лутц и флип. В каскаде мне не хватило скорости, поэтому тулуп я решила сделать двойной.
Моя цель – кататься на соревнованиях с тремя акселями. Я хочу выступать без сожалений, потому что не уверена, что продолжу кататься после олимпийского сезона. Поэтому я хочу выложиться на полную», – сказала Ватанабе.
Она отметила, что также работает над четверным риттбергером, но основное внимание сосредоточено на тройном акселе.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Golden Skate
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