Александр Свинин: «Кузьмина и Студеникин не примут участия в контрольных прокатах. У Дмитрия было воспаление легких, решили не рисковать»

Тренер Александр Свинин объяснил, почему танцевальный дуэт Кузьмина – Студеникин не выступит на контрольных прокатах.

«Милана и Дмитрий не примут участия в прокатах сборной России. Дмитрий болел, оказалось, что воспаление легких.

Они были в Новогорске, готовились. Но мы решили, что не стоит рисковать. Сейчас Дмитрий чувствует себя хорошо, они тренируются, но для контрольных прокатов нужна другая форма», – сказал Свинин.

Контрольные прокаты сборной России пройдут в Санкт-Петербурге 14-15 сентября.