Александр Свинин: «Кузьмина и Студеникин не примут участия в контрольных прокатах. У Дмитрия было воспаление легких, решили не рисковать»
Тренер Александр Свинин объяснил, почему танцевальный дуэт Кузьмина – Студеникин не выступит на контрольных прокатах.
«Милана и Дмитрий не примут участия в прокатах сборной России. Дмитрий болел, оказалось, что воспаление легких.
Они были в Новогорске, готовились. Но мы решили, что не стоит рисковать. Сейчас Дмитрий чувствует себя хорошо, они тренируются, но для контрольных прокатов нужна другая форма», – сказал Свинин.
Контрольные прокаты сборной России пройдут в Санкт-Петербурге 14-15 сентября.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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