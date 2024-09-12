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  • Александр Свинин: «Кузьмина и Студеникин не примут участия в контрольных прокатах. У Дмитрия было воспаление легких, решили не рисковать»
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Александр Свинин: «Кузьмина и Студеникин не примут участия в контрольных прокатах. У Дмитрия было воспаление легких, решили не рисковать»

Тренер Александр Свинин объяснил, почему танцевальный дуэт КузьминаСтуденикин не выступит на контрольных прокатах.

«Милана и Дмитрий не примут участия в прокатах сборной России. Дмитрий болел, оказалось, что воспаление легких.

Они были в Новогорске, готовились. Но мы решили, что не стоит рисковать. Сейчас Дмитрий чувствует себя хорошо, они тренируются, но для контрольных прокатов нужна другая форма», – сказал Свинин.

Контрольные прокаты сборной России пройдут в Санкт-Петербурге 14-15 сентября. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
logoсборная России
танцы на льду
logoАлександр Свинин
logoконтрольные прокаты
Дмитрий Студеникин
Милана Кузьмина
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