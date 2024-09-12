Тренер Агаевой: «В конце августа Мария переболела коронавирусом и на 10 дней выпала из тренировочного процесса. Сейчас готовится к сезону»

Фигуристка Мария Агаева в августе перенесла коронавирус.

Об этом сообщила тренер спортсменки Вера Латкина.

«Подготовка к сезону у Марии проходит очень хорошо. Единственное – в конце августа она переболела коронавирусом и на 10 дней выпала из тренировочного процесса. Вышла на лед 3 сентября.

Сейчас активно готовится к сезону, накатывает программы. Планируем выступить на чемпионате Москвы в начале октября.

Будем удивлять зрителей в новом сезоне. В этом году мы вновь сотрудничали с постановщиком Еленой Романовской. Будет интересная короткая программа под «Прекрасное далеко».

Весной вышел фильм «Сто лет тому вперед», мы вдохновились им и решили поставить короткую программу на эту тему под саундтрек из этой картины», – сказала Латкина.