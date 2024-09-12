Тренер Агаевой: «В конце августа Мария переболела коронавирусом и на 10 дней выпала из тренировочного процесса. Сейчас готовится к сезону»
Фигуристка Мария Агаева в августе перенесла коронавирус.
Об этом сообщила тренер спортсменки Вера Латкина.
«Подготовка к сезону у Марии проходит очень хорошо. Единственное – в конце августа она переболела коронавирусом и на 10 дней выпала из тренировочного процесса. Вышла на лед 3 сентября.
Сейчас активно готовится к сезону, накатывает программы. Планируем выступить на чемпионате Москвы в начале октября.
Будем удивлять зрителей в новом сезоне. В этом году мы вновь сотрудничали с постановщиком Еленой Романовской. Будет интересная короткая программа под «Прекрасное далеко».
Весной вышел фильм «Сто лет тому вперед», мы вдохновились им и решили поставить короткую программу на эту тему под саундтрек из этой картины», – сказала Латкина.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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