Кипрская легкоатлетка Куличенко о Валиевой: «Какими бы ни были правила, все головой понимают, что в фигурном катании допинг никак не поможет красиво кататься»

Кипрская легкоатлетка Елена Куличенко рассказала об отношении к фигурному катанию.

Куличенко выступает в прыжках в высоту, до 2021 года представляла сборную России.

— Вы рассказывали, что любите фигурное катание. Что думаете о разрешении ситуации с Камилой Валиевой и возвращении Александры Трусовой?

— Думаю, что решения суда по Камиле — очень обидное и грустное. Понятно же, что какими бы ни были правила, все головой понимают, что в фигурном катании допинг никак не поможет красиво кататься.

Камила — очень талантливый человек, обидно, что ее карьера так остановилась. Хорошо, что хотя бы есть вариант выступать в шоу, продолжать заниматься любимым делом. Не думаю, что после завершения дисквалификации она захочет вернуться.

А вот то, что Трусова после паузы заявилась на контрольные прокаты и выкладывает чистые четверные — это шок, любовь творит чудеса. Были даже такие ситуации, когда люди переносят тяжелейшую операцию, врачи много шансов не дают, но любовь исцеляла.

Может, она нашла новое вдохновение, новая ступень. Классно, если она действительно продолжает этим наслаждаться. И, скорее всего, у нее внутри осталось желание еще раз всем все доказать, — сказала Куличенко.