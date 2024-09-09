  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Кипрская легкоатлетка Куличенко о Валиевой: «Какими бы ни были правила, все головой понимают, что в фигурном катании допинг никак не поможет красиво кататься»
10

Кипрская легкоатлетка Куличенко о Валиевой: «Какими бы ни были правила, все головой понимают, что в фигурном катании допинг никак не поможет красиво кататься»

Кипрская легкоатлетка Елена Куличенко рассказала об отношении к фигурному катанию.

Куличенко выступает в прыжках в высоту, до 2021 года представляла сборную России. 

— Вы рассказывали, что любите фигурное катание. Что думаете о разрешении ситуации с Камилой Валиевой и возвращении Александры Трусовой?

— Думаю, что решения суда по Камиле — очень обидное и грустное. Понятно же, что какими бы ни были правила, все головой понимают, что в фигурном катании допинг никак не поможет красиво кататься.

Камила — очень талантливый человек, обидно, что ее карьера так остановилась. Хорошо, что хотя бы есть вариант выступать в шоу, продолжать заниматься любимым делом. Не думаю, что после завершения дисквалификации она захочет вернуться.

А вот то, что Трусова после паузы заявилась на контрольные прокаты и выкладывает чистые четверные — это шок, любовь творит чудеса. Были даже такие ситуации, когда люди переносят тяжелейшую операцию, врачи много шансов не дают, но любовь исцеляла.

Может, она нашла новое вдохновение, новая ступень. Классно, если она действительно продолжает этим наслаждаться. И, скорее всего, у нее внутри осталось желание еще раз всем все доказать, — сказала Куличенко. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
logoсборная России
logoдопинг
прыжки в высоту
женское катание
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoКамила Валиева
Елена Куличенко
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Чичерова о деле Валиевой: «Вся эта ситуация была нацелена на разрушение имиджа. Создали громкий информационный повод во время Олимпиады»
2817 мая, 13:55
Бестемьянова о словах Хендрикс про российских фигуристок: «Это нонсенс, просто неприлично. На нее надо в суд подавать»
11617 марта, 09:23
Мария Ласицкене на вопрос о дисквалификации Валиевой: «Вокруг Камилы сейчас так много хайпа, я не хочу в этом участвовать»
333 февраля, 15:21
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Миронова о произвольном танце: «Вдохновились уникальной театральной постановкой «Гамлета», созданной группой The Tiger Lillies в стиле панк-кабаре»
3сегодня, 12:49
Худайбердиева о контрольных прокатах: «Посмотреть на Трусову будет очень интересно, хотя в ее участии до конца не уверен еще никто»
12сегодня, 12:36
Алина Загитова сделала каре
97сегодня, 12:25Фото
Шашина об открытой тренировке группы Тутберидзе: «Будет три разминки. Кто-то будет катать короткую программу, кто-то – произвольную»
33сегодня, 12:22
На открытую тренировку группы Тутберидзе продано 285 из 488 билетов за 4 часа до начала
83сегодня, 11:53
Произвольный танец Мироновой и Устенко поставлен по мотивам «Гамлета»
7сегодня, 10:08Видео
Тренер танцоров на льду Арина Ушакова прекратила сотрудничество с академией Плющенко
177сегодня, 09:16
Расписание контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге
16сегодня, 09:09
Расписание третьего этапа Гран-при среди юниоров в Бангкоке
сегодня, 08:36
Варвара Слуцкая о дуэте с Гончаровым: «На первой тренировке было волнительно и страшно, но где-то через неделю я успела к Глебу привыкнуть»
13сегодня, 08:07
Ко всем новостям
Последние новости
Татьяна Навка: «Масляков был выдающимся человеком. Его уважала вся страна, нам будет его безумно не хватать»
7вчера, 20:46
Ягудин выразил соболезнования в связи со смертью Маслякова: «Спасибо за все, что вы сделали»
5вчера, 19:42
Энберт про тренировки Самоделкиной у Арутюняна: «Если все сложится, если будут хорошие взаимоотношения, то это даст результат»
1вчера, 18:50
Анна Савранская, сыгравшая в фильме «Лед 3» про фигурное катание, присоединилась к актерскому составу «Метода»
17 сентября, 09:40Кино
Израильская фигуристка Гринберг о недопуске россиян: «Спорт вне политики. Зачем отстранять спортсменов?»
156 сентября, 19:54
Гран-при среди юниоров. Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян победили в парном катании, Телемак и Кулон – 2-е
16 сентября, 15:15
Плесовских и Желтышев пропустили первенство Москвы из-за вывиха плеча партнера
36 сентября, 13:25
Гран-при среди юниоров. Фраджи и Фурно выиграли ритм-танец, Вольфкостин и Царевски – 2-е, Овсянкина и Райе – 9-е
46 сентября, 12:14
Гран-при среди юниоров. Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян выиграли короткую программу, Телемак и Кулон – 2-е, Польман и Ренольди – 3-и
15 сентября, 15:29
Даниил Самсонов: «Оцениваю свою форму где-то на 75-80 процентов. Произвольную программу катать пока тяжеловато»
25 сентября, 14:42