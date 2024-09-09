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Произвольный танец Мироновой и Устенко поставлен по мотивам «Гамлета»

Екатерина Миронова и Евгений Устенко объявили тему произвольного танца

Танец поставлен по сюжету трагедии Уильяма Шекспира «Гамлет». В качестве музыкального сопровождения Миронова и Устенко взяли альбом Hamlet британской группы The Tiger Lillies.

«Музыку для новой программы выбирали долго, а поставили быстро. Потому что постановка шла легко и от души. Музыка выбрана в необычной интерпретации, а сюжет хорошо знаком зрителю. Искали необычную музыку, интересную идею. Много работали над тем, чтобы зритель понял программу.

В основе сюжета лежит переплетение судеб и отношений Офелии и Гамлета: ирония, радость, трагедия, сарказм, сумасшествие...» – рассказала тренер дуэта Елена Соколова.

Фигуристы презентовали новую программу с помощью фотосессии, а также сняли трейлер.

Фото: «Чемпионат»

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
logoсборная России
танцы на льду
видео
logoфото
Екатерина Миронова
Евгений Устенко
Елена Соколова (танцы на льду)
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