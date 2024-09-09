Произвольный танец Мироновой и Устенко поставлен по мотивам «Гамлета»
Екатерина Миронова и Евгений Устенко объявили тему произвольного танца
Танец поставлен по сюжету трагедии Уильяма Шекспира «Гамлет». В качестве музыкального сопровождения Миронова и Устенко взяли альбом Hamlet британской группы The Tiger Lillies.
«Музыку для новой программы выбирали долго, а поставили быстро. Потому что постановка шла легко и от души. Музыка выбрана в необычной интерпретации, а сюжет хорошо знаком зрителю. Искали необычную музыку, интересную идею. Много работали над тем, чтобы зритель понял программу.
В основе сюжета лежит переплетение судеб и отношений Офелии и Гамлета: ирония, радость, трагедия, сарказм, сумасшествие...» – рассказала тренер дуэта Елена Соколова.
Фигуристы презентовали новую программу с помощью фотосессии, а также сняли трейлер.
Фото: «Чемпионат»
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости