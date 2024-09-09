Варвара Слуцкая о дуэте с Гончаровым: «На первой тренировке было волнительно и страшно, но где-то через неделю я успела к Глебу привыкнуть»
Варвара Слуцкая и Глеб Гончаров рассказали о первой совместной тренировке
Танцевальный дуэт занял второе место на первенстве Москвы.
«Мне на самом деле было сначала волнительно и страшно на первой тренировке, но где-то через неделю я уже успела к Глебу привыкнуть. Как преодолеваем напряженные моменты? Их пока не было», – сказала Слуцкая.
«Мне на первой тренировке было очень весело с Варей, она очень веселой казалась и продолжает ей оставаться», – отметил Гончаров.
Слуцкая рассказала об образах в произвольном танце.
«Я исполняю роль доктора Ватсона, Глеб у нас – самый знаменитый Шерлок Холмс, но, естественно, не был бы он таким знаменитым, если бы не было бы меня, доктора Ватсона, который все за него делает», – добавила фигуристка.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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