Ягудин о свадьбе с Тотьмяниной: «Шел тур по городам России, мы раздавали автографы. Поворачиваюсь к Тане и говорю: «Может, поженимся?» Она говорит: «Ты с ума сошел?»

Алексей Ягудин рассказал, как сделал предложение Татьяне Тотьмяниной

Олимпийские чемпионы поженились в 2016 году.

«Шел тур по городам России, мы раздавали автографы.

Поворачиваюсь к Тане и говорю: «Может, поженимся?» Она говорит: «Ты с ума сошел?» Таня не из тех людей, кому обязательно нужна свадьба, белое платье. Поэтому она сказала: только если мне это надо. Я сделал предложение в ночь с 31 декабря на 1 января.

После этой автограф-сессии позвонил другу из Красноярска. Сказал, что будем 22 февраля в городе, можно ли провести свадьбу, а это через две недели. Губернатор задал вопрос, могут ли работники в выходной выйти и провести. Купили кольца во Владивостоке, прилетели в Красноярск и расписались», – сказал Ягудин в «Шоу Воли».