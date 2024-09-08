Рафаэль Арутюнян: «Если в лице Самоделкиной я увижу спортсменку, которая хочет добиться выдающегося результата – мне будет интересно с ней поработать»

Арутюнян рассказал, при каком условии его заинтересует работа с Самоделкиной

Ранее фигуристка покинула Академию Евгения Плющенко. Она приедет к Рафаэлю Арутюняну на просмотр в США.

– Вы не раз говорили, что российские одиночницы – очень благодатный материал для тренера. По этой логике Самоделкина, способная в перспективе исполнять тройной аксель и как минимум один четверной прыжок, должна представлять для вас очевидный интерес.

– Ко мне много кто приезжает тренироваться, и сам я часто повторяю, что никогда не возьму к себе спортсмена только в одной ситуации: если человек, условно говоря, захочет приехать за полгода до Олимпийских игр, всерьез рассчитывая на то, что я как тренер совершу чудо и сделаю из него чемпиона.

Таким я отказываю сразу. Для всех остальных двери моего катка открыты.

– Но если Софья все-таки вас заинтересует, вы готовы переключиться с консультационной помощи на полномасштабную тренерскую работу?

– Задам встречный вопрос. Вы понимаете, что такое для меня уровень реальной заинтересованности?

– Прекрасно понимаю.

– Вот вам и ответ. Если в лице Самоделкиной я увижу спортсменку, которая действительно хочет добиться выдающегося результата, в этом случае мне и вправду будет интересно с ней поработать.

– Я видела всего один прокат в ее исполнении в этом сезоне и не знаю, в какой она сейчас находится форме.

– Думаю, не в очень хорошей. Ко мне обычно в хорошей форме спортсмены за помощью не бегут. Но вопрос не в этом, а в том, насколько сильно человек заряжен на работу. Для того чтобы это понять, мне обычно бывает достаточно нескольких тренировок.

– Такие вещи, как вероятный лишний вес или травмированная нога, вас не пугают?

– Да нет. Здесь все достаточно просто. Привести вес в норму, безусловно, важно. Но я никогда не ставлю перед спортсменом вопрос таким образом, мол, если немедленно не похудеешь, не стану с тобой работать.

Задаю определенный отрезок времени для того, чтобы человек начал приводить себя в рабочие кондиции, и далее просто смотрю, какова тенденция. Если спортсмен реально заряжен на работу, он приведет себя в должный вид без труда, – сказал тренер.

Самоделкина ушла от Плющенко. И видимо, вот настоящая причина