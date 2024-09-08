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  • Рафаэль Арутюнян: «В глубине души настороженно отношусь к спортсменам, которые бегают от тренера к тренеру. Смена наставника – не панацея»
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Рафаэль Арутюнян: «В глубине души настороженно отношусь к спортсменам, которые бегают от тренера к тренеру. Смена наставника – не панацея»

Арутюнян рассказал, что Самоделкина пробудет у него на стажировке около трех недель

Фигуристка, представляющая Казахстан, покинула академию Евгения Плющенко и приедет к Рафаэлю Арутюняну на просмотр в США.

– Вы обговаривали с Федерацией фигурного катания Казахстана, на какой срок к вам приезжает Софья?

– Пока договорились о том, что она пробудет у меня около трех недель. Эти сроки определяла казахстанская сторона, и, думаю, дело здесь в том, что в стране подготовка спортсменов по-прежнему строится по тому же принципу, что и в советские времена.

Тогда, если помните, сборы в большинстве видов спорта были стандартны по продолжительности – составляли 21-22 дня.

– Кто будет заниматься чисто бытовыми вопросами с жильем, транспортом?

– У меня есть менеджеры, которые могут в этом вопросе помочь, они же занимаются вопросами расписания и так далее. Соответственно, все необходимые контакты я сообщил. Заодно объяснил, почему сам подобными вопросами не занимаюсь.

– Почему же?

– Во-первых, в этом чисто организационно можно погрязнуть до такой степени, что станет не до тренировок. А во-вторых, много раз убеждался: как только начинаешь сверх меры заниматься бытовыми проблемами того или иного фигуриста, он подсознательно начинает считать, что тебе от него что-то надо.

Мне же в данной ситуации вообще ничего не нужно. Я готов консультировать, готов объяснять какие-то вещи, в чем-то помогать, но выльется ли наше сотрудничество с Самоделкиной в серьезную работу, зависит только от самой спортсменки. Любая игра должна стоить свеч.

Если говорить совсем начистоту, в глубине души я несколько настороженно отношусь к спортсменам, которые бегают от тренера к тренеру. Понятно, что иногда у спортсмена не остается выбора, но надо понимать, что смена наставника – это не панацея. Свой результат ты всегда делаешь сам, – сказал Арутюнян.

Самоделкина ушла от Плющенко. И видимо, вот настоящая причина

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: RT
Рафаэль Арутюнян
logoсборная Казахстана
женское катание
logoСофья Самоделкина
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