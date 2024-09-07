Произвольная программа Игнатова поставлена на песню Мачете – «Вечность»
Российский фигурист Макар Игнатов анонсировал новую произвольную программу.
Он будет выступать под песню Мачете – «Вечность». Ранее Игнатов представил короткую программу под Ultimo – Solo.
Игнатову 24 года, он серебряный призер чемпионата России-2020/21.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: VK Макара Игнатова
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