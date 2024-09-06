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Варвара Черемных: «Цель – откатать чисто, хорошо выступать на этапах, отобраться на первенство России»

Фигуристы Варвара Черемных и Андрей Рудь рассказали, как встали в пару

Черемных и Рудь заняли третье место на первенстве Москвы, набрав 144,62 балла.

Рудь: Это был один замечательный, интереснейший день, когда мы просто решили покататься, позаниматься любимым делом. Нам понравилось, никто никого не искал, как говорится, случайности не случайны. Мы немного покатались в марте-апреле, в мае отдыхали, в июне Варя сдавала экзамены, только с середины июня мы начали полноценную работу, все-таки лучше считать, что работаем мы плодотворно и усердно три месяца, до этого мы просто знакомились, скажем так.

Черемных: Изначально с Андреем мы встали в пару в конце февраля, до мая мы притирались друг другу, усиленной работы еще не шло, когда я уже сдала экзамены, пошла работа, нам поставили программы, потом вышли на контрольные прокаты.

Рудь: Элементы одинаковые, но техника разная. Чтобы это превратить в какой-то союз, требуется немного больше времени. Учить проще, чем переучивать.

Черемных: В короткой программе Андрей представляет кукловода, я катаю куклу. Изначально музыку мы выбирали с Никитой Михайловым, остановились на такой интересной и необычной музыке, попытались воплотить эту задумку, до сих пор воплощаем, будем усовершенствовать.

В произвольной программе мы взяли музыку Ave Maria, в первой часть у нас спокойная лирическая музыка. Нам поставил эту программу Ваня Букин вместе со своей женой (Аленой Самарской – Sports), мы очень были рады сотрудничать с ними. Нам понравилась их работа, очень необычный опыт был.

Рудь: Это был первый опыт Вани, когда он ставил программу парам. Было очень много интересных задумок, к сожалению, пока что пришлось от них отказаться, посмотрим, как программа модернизируется к концу сезона.

Черемных: Цель – откатать чисто, показывать хороший результат, хорошо выступать на этапах, отобраться на первенство России. В общем прикладывать все возможные силы, которые у нас есть, усовершенствовать наши программы, чтобы все зрители были довольны и мы были довольны, и наши тренеры. Самое главное с настроением, с удовольствием и стабильно.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoсборная России
пары
logoИван Букин
Никита Михайлов
Варвара Черемных
Андрей Рудь
Алена Самарская
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