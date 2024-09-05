Первенство Москвы. Ковязина и Мохов, Шешелева и Карнаухов, Черемных и Рудь, Симонова и Алексеенко покажут произвольные программы
5 сентября на первенстве Москвы пары выступят с произвольными программами
Первенство Москвы
Пары, КМС
Произвольная программа
Начало – 19.05 по московскому времени, прямая трансляция – Mainstream.
Первая разминка
1. Софья Маринина – Роман Черненко
2. Анастасия Высоцкая – Федор Пожидаев
3. Мария Симонова – Петр Алексеенко
Вторая разминка
4. Варвара Черемных – Андрей Рудь
5. Полина Шешелева – Егор Карнаухов
6. Зоя Ковязина – Артемий Мохов
Положение после короткой программы
1. Зоя Ковязина – Артемий Мохов – 61,83
2. Полина Шешелева – Егор Карнаухов – 59,64
3. Варвара Черемных – Андрей Рудь – 45,07
4. Мария Симонова – Петр Алексеенко – 40,14
5. Анастасия Высоцкая – Федор Пожидаев – 39,69
6. Софья Маринина – Роман Черненко – 32,14
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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