Тарасова об учебе: «Образование в любом случае эффективно, даже если совпадает с карьерой спортсмена. Оно расширяет возможности»

Татьяна Тарасова рассказала о важности образования

— Образование в любом случае эффективно, даже если совпадает с карьерой спортсмена. Оно расширяет возможности человека. А зависимость от свободного времени у всех разная. Если спортсмен будет менее качественно учиться, то ему будут ставить тройки, а наши в основном заканчивают на 4 и 5.

Считаю, в России потрясающее образование. Оно очень высокого уровня. Это проявляется в большом количестве ученых и других выдающихся людей.

— Есть ли минусы в нашем образовании?

— Всегда есть проблемы, но я бы не хотела разбирать ни наше образование, ни чужое. Всем просто надо учиться, – сказала Тарасова.