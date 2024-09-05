Евгения Медведева: «Если у меня есть какая-то проблема, я прихожу к психологу, разруливаю ее. И так до следующей проблемы»

Евгения Медведева рассказала, что периодически обращается к психологу

«Я не из тех людей, которые в постоянной терапии. Если у меня какая-то проблема, я прихожу к психологу, я ее разруливаю. И так до следующей проблемы, ха-ха.

У меня в жизни много что происходит – и спорт, и медиа, и моя личная жизнь, которую я не афиширую, а в ней очень много чего происходит. И когда столько сфер начинает путаться между собой, и если где-то есть проблемки, которые нужно порешать – поступательное решение всегда мне помогает.

Но иногда это поступательное решение тормозится, и получается комок. Когда у меня получается самой распутать этот комок, то мне нормально. Но бывает иногда, что этот комок не только запутывается, а вообще затягивается.

И вот когда он затягивается, и когда у меня в голове появляются мысли «Я не знаю, что делать дальше»... Вот если я слышу от себя «Я не знаю, что делать дальше» – у меня есть номер психолога, я пишу.

Обычно мне хватает двух-трех сессий. Комок полностью распутывается. И я иду путаться дальше. Раз в полгода где-то такое происходит», – сказала двукратная чемпионка мира в подкасте Ивана Абрамова.