Евгения Медведева: «Если у меня есть какая-то проблема, я прихожу к психологу, разруливаю ее. И так до следующей проблемы»
«Я не из тех людей, которые в постоянной терапии. Если у меня какая-то проблема, я прихожу к психологу, я ее разруливаю. И так до следующей проблемы, ха-ха.
У меня в жизни много что происходит – и спорт, и медиа, и моя личная жизнь, которую я не афиширую, а в ней очень много чего происходит. И когда столько сфер начинает путаться между собой, и если где-то есть проблемки, которые нужно порешать – поступательное решение всегда мне помогает.
Но иногда это поступательное решение тормозится, и получается комок. Когда у меня получается самой распутать этот комок, то мне нормально. Но бывает иногда, что этот комок не только запутывается, а вообще затягивается.
И вот когда он затягивается, и когда у меня в голове появляются мысли «Я не знаю, что делать дальше»... Вот если я слышу от себя «Я не знаю, что делать дальше» – у меня есть номер психолога, я пишу.
Обычно мне хватает двух-трех сессий. Комок полностью распутывается. И я иду путаться дальше. Раз в полгода где-то такое происходит», – сказала двукратная чемпионка мира в подкасте Ивана Абрамова.
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