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Евгения Медведева: «Кто-то скажет, что жестоко у нас в спорте, но у нас столько чемпионов. В Канаде система намного мягче»

Евгения Медведева рассказала о разном подходе к спортсменам в России и Канаде

«У нас «золотой песок» на кого-то работает, на кого-то нет. Есть куча талантливых детей, которым от природы дано: она толкается, поднимает руку наверх, и ты понимаешь, что она родилась такая.

И я, которая перед зеркалом в два часа ночи репетирую эту руку, чтобы она хоть как-то презентабельнее выглядела, потому что я корягой родилась, ну что поделать с этим.

Но такие дети иногда настолько талантливые, которые выходят и у них все получается – вот как будто работоспособности этой [у них] нет, что «я сейчас зубами выгрызу». Это просто черта человека, это нормально.

И вот у нас как будто не пытаются найти определенный подход к такому человеку. У нас если общая система не работает – иди-ка ты, пожалуйста, подальше отсюда. Так у нас в лоб делается.

Зато у нас столько чемпионов. Жестко? Да. Кто-то скажет, что жестоко у нас в спорте. Но у нас столько чемпионов.

У меня есть опыт другой школы – в Канаде. Там мягче, но в принципе тоже довольно общая система. Да, там пытаются где-то немного лавировать, но система общая, просто намного мягче.

В России, если тебя принимают в команду, ты спортсмен определенного тренерского штаба, ты работаешь в команде, на тебя накладывают требования, уже будь добр вовремя приходить, правильно питайся, если травмы – ходи по врачам, как тебе сказали.

В Канаде же наоборот: ты сам платишь деньги, сам решаешь, куда тебе сегодня пойти – к тренеру по вращениям или на хореографию. Там более осознанно. Поэтому там настолько меньше чемпионов.

Но при этом если ты там становишься чемпионом, обычно ты уже взрослый человек, когда начинаешь выигрывать в той системе, это вау. «Это Патрик Чан, ничего себе!» – а он выигрывал, когда ему было 27 лет, 28 лет, за 30 лет – он все еще катался.

И я в 22 закончила. Там ты сам решаешь, надо тебе работать или нет, тоже общая система», – сказала Медведева в подкасте Ивана Абрамова. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: подкаст Ивана Абрамова
logoсборная России
женское катание
logoЕвгения Медведева
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